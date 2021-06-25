إنجين تنضم إلى اتفاقية المناخ للعملات المشفرة لخفض نسبة الكربون

تام شمس - الجمعة 25 يونيو 2021 02:42 صباحاً - صعدت إنجين، وهي منصة لألعاب بلوكتشين والتوكنات غير القابلة للإتلاف، لخفض بصمتها الكربونية من خلال الانضمام إلى اتفاقية المناخ للعملات المشفرة، وهي خطوة تضيف مزيدًا من المصداقية إلى التفويض البيئي المتنامي للصناعة.

يتم دعم اتفاقية المناخ للعملات المشفرة من قبل ٢٠ شركة من صناعات بلوكتشين والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. تم تأسيس الاتفاقية في أبريل لمعالجة "استهلاك الطاقة الكبير والمتزايد للعملات المشفرة وبلوكتشين والتأثير المناخي لاستخدامها للطاقة، وهي مستوحاة من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة مع ١٩٥ دولة".

تدعي إنجين أن شبكة بلوكتشين "جامب نت" الخاصة بها قد حققت بالفعل الحالة سلبية الكربون قبل تسع سنوات من الموعد المحدد. وفي مارس، قالت الشركة إنها تخطط لتمكين التوكنات غير القابلة للإتلاف الخالية من الكربون بحلول عام ٢٠٣٠.

حيث قال ماكسيم بلاغوف، الرئيس التنفيذي لشركة إنجين، "يجب ألا يكون إنشاء أشكال جديدة من التكنولوجيا على حساب تدمير بيئتنا". "يعد حياد الكربون في جامب نت خطوة مهمة نحو رؤيتنا لنظام بيئي مستدام للتوكنات غير القابلة للإتلاف بشركة إنجين وشركائنا."

بالإضافة إلى إزالة الكربون من التوكنات التي تم إنشاؤها حديثًا، تتضمن خطة الاستدامة البيئية لشركة إنجين دعم ترميز الاقتصاد المادي وإزالة الكربون من الأصول الرقمية الحالية. وتشمل التدابير الأخرى الارتقاء إلى العقد المحايدة للكربون وتحفيز تقنيات تقليل الكربون.