بروتوكول رينجرز يخطط لإطلاق الشبكة التجريبية في منتصف يوليو

تام شمس - الجمعة 25 يونيو 2021 12:49 صباحاً - يصف بروتوكول رينجرز نفسه كمزود "للبنية التحتية لبلوكتشين للعوالم الافتراضية"، وسيفتح شبكة الاختبار الخاصة به للمستخدمين بدءًا من يوليو.

ففي إعلان يوم الخميس في قمة غلوبال ديفاي، قالت ماري ما، المؤسس المشارك لبروتوكول رينجرز، إن المشروع يهدف إلى إطلاق شبكته التجريبية في منتصف شهر يوليو بعد جولات التمويل الأولية والخاصة بقيمة ٣,٧ ملايين دولار. ووفقًا لما ذكرته ما، سيحتوي البروتوكول على تطبيقات لامركزية، أو DApps، على شبكته، وسيشمل بروتوكول متعدد السلاسل، وبروتوكول توكنات غير قابلة للإتلاف ونظام متوافق مع إيثريوم فيرتشوال ماشين.

حيث قالت ما: "في السنوات الثلاث الماضية، قمنا بحل العديد من المشاكل من خلال معالجة الكثير من المشاكل التقنية. والآن حان الوقت لنظهر للعالم ما صنعناه."

يتبع الإعلان عن شبكة الاختبار المخطط لها تغيير العلامة التجارية للبروتوكول ليشمل منصة توكنات غير قابلة للإتلاف (NFT)، استنادًا إلى افتراض الفريق أن سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف "سينفجر قريبًا". يدعي بروتوكول رينجرز أنه يحقق "إنشاء كتل في الوقت الفعلي" بمعدل كتلة واحدة في الثانية، مما يسمح لرجال الأعمال والمبدعين ببناء التوكنات غير القابلة للإتلاف والألعاب والتطبيقات اللامركزية فوق المنصة في بيئة بدون أذونات.

بتقييم قدره ٦٣ مليون دولار بعد جولتين من التمويل، لدى رينجرز بروتوكول قائمة رائعة من الصناديق الاستثمارية التي تدعم المشروع، بما في ذلك بانتيرا كابيتال وهوبي فنتشرز بلوكتشين فند وفريمورك فنتشرز وألاميدا ريسرش وإيه يو توينتي ون كابيتال وهاشكي كابيتال وسيفين إكس فنتشرز وإس إن زي وسبارك ديجيتال كابيتال وغيرها. وقد أوضح المشروع أن الأموال ستُستخدم في "تطوير التكنولوجيا وبناء المجتمعات البيئية والأساس".