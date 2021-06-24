تشيناليسيس تجمع ١٠٠ مليون دولار من تمويل السلسلة إي بقيادة كوتوي

تام شمس - الخميس 24 يونيو 2021 11:55 مساءً - حصلت شركة تحليلات بلوكتشين "تشيناليسيس" على تمويل بقيمة ١٠٠ مليون دولار من السلسلة E، وبذلك وصل إجمالي قيمتها إلى ٤,٢ مليارات دولار وتسلط الضوء مرة أخرى على النمو الهائل في صناعة العملات المشفرة.

وقد قادت الجولة شركة إدارة الاستثمارات العالمية "كوتوي"، بمشاركة إضافية من ناين ياردز كابيتال وألتيميتر وبلاكستون وجي آي سي وبيكتيت وسيكويا هيريتيج وإس في بي كابيتال، حسبما أعلنت تشيناليستس يوم الخميس.

أوضحت تشيناليسيس أن الأموال ستذهب نحو توسيع قدرات بيانات بلوكتشين الخاصة بها، والتي تشمل الاستثمار في أدوات البيانات الجديدة والبرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات.

حيث قالت الشركة: "نعتقد أن بيانات بلوكتشين هي الأصل الذي يمكن أن يساعد مؤسسات القطاعين العام والخاص على فهم المخاطر والفرص المحيطة بفئة الأصول هذه وتعزيز اعتمادها بأمان ونجاح".

تضاعف تقييم تشيناليسيس في الربع الأخير بفضل العديد من الاستثمارات الإستراتيجية. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، أغلقت الشركة جولة بقيمة ١٠٠ مليون دولار من السلسلة دب في مارس بقيادة باراديام، وهي شركة استثمارية تركز على العملات المشفرة. في ذلك الوقت، قالت مديرة الاتصالات في تشيناليسيس مادي كينيدي لكوينتيليغراف إن الأموال ستُستخدم لتوسيع عرض البيانات المؤسسية الخاص بالشركة.