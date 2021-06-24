أدرجت منصة OKEx عملتي BZZ و CQT مع حملة ترويجية بقيمة 30,000 دولار من الجوائز

منصة التداول وتبادل العملات المشفرة OKEx تطلق جوائز بقيمة 30,000 دولار، و ذلك عبر خطوات بسيطة على منصتها لتكون من المحظوظين للفوز بالجائزة المخصصة. للمشاركة ما عليك سوى أن تكون لديك على المنصة أحد العملات التالية BZZ و CQT مع احترام الشروط الموجودة في هذا الإعلان.

قم بإيداع BZZ و CQT لمشاركة جوائز بقيمة 30,000 دولار أمريكي

خلال الحملة الترويجية يمكن لكل صافي إيداع، بقيمة 500 دولار أمريكي من عملة BZZ او CQT من أي عنوان خارجي الفوز بفرصة سحب واحد وبحد أقصى ٤ فرص لكل عملة.

صافي الإيداع = إجمالي الإيداع – إجمالي السحب

يجب أن يكون رصيد حسابك أكثر أكثر من ٥٠٠ دولار وقت انتهاء الحملة

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شروط الاشتراك:

لكي يكون المستخدمون صالحين ، يحتاجون إلى النقر فوق الزر “تسجيل” للمشاركة ويلزم اكمال KYC1. يمكن التمتع ببطاقة الخصم مرة واحدة فقط. يجب أن يكون رصيد حسابك أكثر من 500 دولار في وقت انتهاء الحملة. سيتم توزيع المكافآت في غضون 7 أيام عمل بعد انتهاء فترة الحدث. الحساب الفرعي ونفس معرف IP / الجهاز أو عنوان السحب غير صالحين لهذه الحملة. تحتفظ منصة OKEx بالحق في اتخاذ قرار نهائي في حالة وجود أي نزاع. هذه الحملة حصرية لمستخدمي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تركيا والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ونيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا وبوتسوانا وكابو فيردي والكونغو وإريتريا وإثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وساحل العاج ، كينيا ، مدغشقر ، موريشيوس ، النيجر ، ساو تومي وبرينسيبي ، جنوب السودان ، تنزانيا ، أوغندا ، زامبيا ، زيمبابوي ، الجزائر ، البحرين ، بنين ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، الكاميرون ، إسرائيل ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، رواندا ، السنغال ، سيشيل ، الصومال ، توغو ، تونس ، اليمن ، كوسوفو.

هنا الشرح الكامل لمنصة OKEx : كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx