في إحياء ذكري جون مكافي: مبرمج الكمبيوتر ومناصر العملات المشفرة توافيه المنيى عن عمرٍ يناهز ٧٥ عامًا

تام شمس - الخميس 24 يونيو 2021 03:48 صباحاً - وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإسبانية الدولية إي إف إي، تم العثور على جون مكافي ميتًا في زنزانته في سجن بريانز ٢ يوم الأربعاء.

ولد مكافي عام ١٩٤٥، وأسس شركة البرمجيات مكافي أسوشيتس في أوائل الأربعينيات من عمره. وكانت شركته مسؤولة عن أحد أشهر برامج مكافحة الفيروسات في ذلك الوقت. وقد استقال من الشركة في عام ١٩٩٤ ومضى في تأسيس شركة البرمجيات ترايبال فويس - التي كانت وراء أحد برامج الرسائل الفورية والدردشة عبر الإنترنت - بالإضافة إلى شركة التكنولوجيا كوروم إكس وشركة فيوتشر تنس سنترال للأمن والخصوصية.

تصدّر مكافي عناوين الصحف ووسائل الإعلام الرئيسية في مجال العملات المشفرة لتنبؤه في يوليو ٢٠١٧ بأن سعر بيتكوين (BTC) سيصل إلى ٥٠٠٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢٠. عندما بدا سعر أصل العملات المشفرة أكثر صعودًا في نوفمبر ٢٠١٧، ضاعف مكافي تنبؤه، مدعيًا أن بيتكوين ستصل إلى مليون دولار بحلول عام ٢٠٢١، لكن توقعاته لم تُصِب.

كانت الحكومة الأمريكية تسعى إلى تسليم مكافي لتهمٍ تشمل عدم تقديم الإقرارات الضريبية من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨، ويُزعم أنه لم يُبلغ عن الدخل المتعلق بدفع مشاريع العملات المشفرة والعمل الاستشاري. في أكتوبر ٢٠٢٠، ألقت السلطات القبض على مكافي في مطار برشلونة الدولي واحتجزته لحين التوصل إلى قرار بشأن تسليمه.

وقد نشر مكافي بانتظام تحديثات من حسابه على تويتر، قائلًا في البداية إنه "راضٍ" عن وضعه ولديه أصدقاء في السجن، ووصف أيضًا ظروف سجنه. وقد ذكرت إحدى رسائله الأخيرة أنه فقد جميع مقتنياته من العملات المشفرة والعديد من أصدقائه.

في وقتٍ سابق يوم الأربعاء، قضت محكمة إسبانية بإمكانية تسليم مكافي للولايات المتحدة بعد موافقة مجلس الوزراء في البلاد وإتاحة الفرصة لفريقه القانوني لاستئناف القرار.

نحن في كوينتيليغراف نأسف لفقدان شخصية مذهلة مثل مكافي ونقدم تعازينا لعائلته وأصدقائه.