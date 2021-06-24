سوق راريبل للتوكنات غير القابلة للإتلاف يُنهي جولة جمع تبرعات بقيمة ١٤ مليون دولار بقيادة كوين فند

تام شمس - الخميس 24 يونيو 2021 02:42 صباحاً - قادت شركات رأس المال الاستثماري الكبرى المسؤولة عن استثمارات العملات المشفرة أحدث جولة لجمع التبرعات بقيمة ١٤,٢ مليون دولار لراريبل، وهو سوق عبر الإنترنت وراء العديد من عمليات إدراج توكنات غير قابلة للإتلاف.

في إعلان يوم الأربعاء، قالت راريبل إن مجموعة الاستثمار المشفرة كوين فند وفينروك - ذراع رأس المال الاستثماري لعائلة روكفيلر - قادت جولة جمع تمويل بقيمة ١٤,٢ مليون دولار من السلسلة أ لمنصة التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFT. وأوضحت راريبل أنها ستستخدم الأموال لتوظيف أعضاء جدد بالفريق. ومن بين المشاركين الآخرين في جولة جمع التبرعات زيرو ون أدفيزرس.

بالإضافة إلى ذلك، قالت راريبل إنها ستطلق سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف على فلو بلوكتشين، مع قدرة المستخدمين على سك توكنات غير قابلة للإتلاف أثناء إدراجها في راريبل. أعلنت المنصة أنها دخلت في شراكة مع فنانين ومبدعين بما في ذلك ماكسيم وغوست فيس وجوني نونيز وزيو شو لإصدار التوكنات غير القابلة للإتلاف.

وقد صرح ألكسندر سالنيكوف، الشريك المؤسس لراريبل: "تتمتع فلو بسجل حافل في جلب التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى الاتجاه السائد من خلال إنشاء تجارب محلية للجماهير غير المتعاملين بالعملات المشفرة". "تتيح فلو، كشبكة بلوكتشين، وصولًا أسهل ويقلل من حاجز الدخول للمستهلكين والعلامات التجارية من خلال سك العملة بدون غاز والمعاملات منخفضة التكلفة وقابلية التوسع."

اشتركت كوين فند في الأصل مع فينروك لدعم الابتكار في شركات العملات المشفرة وبلوكتشين في عام ٢٠١٨ خلال طفرة عمليات الطرح الأولي للعملات المشفرة. قامت شركة استثمار العملات المشفرة ومقرها نيويورك أيضًا باستثمار غير معلوم في راريبل في سبتمبر.

وقد علقت راريبل في ذلك الوقت أن قطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف من المحتمل أن يشهد نموًا بنسبة ٥٠ ٪ في الرسملة. بلغت قيمة سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف ٣٣٨ مليون دولار في عام ٢٠٢٠. ومع ذلك، أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي أن حجم تداول التوكنات غير القابلة للإتلاف قد يصل إلى ١٧٥ مليون دولار بحلول أكتوبر ٢٠٢١، مع قيمة سوقية للصناعة تبلغ ٤٧٠ مليون دولار.