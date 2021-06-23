سعر يرتد بيتكوين إلى ٣٣ ألف دولار، لكن المحللين يقولون إنه "من السابق لأوانه" الوصول إلى قاع

تام شمس - الأربعاء 23 يونيو 2021 03:48 صباحاً - وجد مستثمرو العملات المشفرة فترة راحة يوم ٢٢ يونيو حيث انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٣٠ ألف دولار لأول مرة منذ يناير، مما أثار الذعر بين المشاركين الأقل خبرة في السوق والذين لم يختبروا بعد دورة سوق كاملة.

ففي حين أن بيتكوين كانت تتعرض لضغوط متزايدة من مصادر متعددة منذ أوائل مايو، فإن أحدث موجة بيع تُعزى إلى حد كبير إلى استسلام القائمين بالتعدين في الصين الذين أجبروا على إغلاق عملياتهم فجأة.تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد انخفاضه إلى ٢٨٨٠٠ دولار، ارتد سعر بيتكوين مرة أخرى فوق مستوى ٣٠ ألف دولار ويتم تداوله حاليًا مقابل ٣٢٦٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

جاء الارتداد القوي بعد تعليقات من بريان نيلسون، المرشح الحالي لمنصب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والجرائم المالية. حيث قال نيلسون إنه سيعمل على جعل تنفيذ اللوائح الجديدة حول العملة المشفرة أولوية إذا تم تأكيد تعيينه.

قمع القائمين بالتعدين في الصين يتسبب بإثارة اضطراب السوق

سلط إيلي لو ريست، الشريك في شركة إدارة الأصول الرقمية إكسو ألفا، الضوء على الضغوط المفروضة على بيتكوين وسوق العملات المشفرة بشكل عام. وقد صرح لو ريست لكوينتيليغراف أن "المشاركين في السوق الصينيين كانوا يبيعون على نطاق واسع خلال الشهر الماضي".

أشار لو ريست أيضًا إلى "جدول فتح غراي سكيل الذي يؤدي إلى مزيد من ضغوط البيع"، مما أدى إلى بعض عمليات البيع الذعر من قبل التجار الأقل خبرة في السوق.

حيث قال لو ريست،

"نظرًا لأن الوافدين الجدد في سوق العملات المشفرة يرون أن أرباحهم ورؤوس أموالهم تتلاشى بسبب موجات البيع، فإن الوافدين الجدد يتكبدون خسارتهم لأنهم لا يستطيعون تحمل هذا التقلب السلبي بعد الآن."

وبسبب هذه الضغوط، يعتقد لو ريست أن السوق يمكن أن يتراوح في "الشرائح الدنيا من ٢٥٠٠٠ دولار إلى ٣٥٠٠٠ دولار" في يوليو، مع الحجم المنخفض الذي نشهده عادةً في أغسطس مع إمكانية "تسريع هذا الاتجاه الهبوطي أو بناء الاتجاه الصعودي".

تم تقديم حالة الاتجاه الصعودي لتحرك اليوم من قبل ديفيد ليفيتشيتز، الشريك الإداري وكبير مسؤولي الاستثمار في إكسو ألفا، الذي ذكر أن النشاط الذي شوهد في السوق يوم ٢٢ يونيو "يبدو أنه رسم الخط في الرمال لبيتكوين عند ٢٩٠٠٠ دولار و إيثريوم ( ETH) عند ١٧٠٠ دولار، بالنظر إلى الارتداد السريع".

ومع ذلك، يحذر ليفشيتز من تانخلي عن الحذر لأن الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة تجعل تحديد القاع أمرًا صعبًا.

حيث قال ليفشيتز:

"ومع ذلك، من السابق لأوانه معرفة إذا ما كان هذا هو" القاع "أو مجرد أرضية مؤقتة قبل المزيد من الجانب السلبي. لا يزال عدم وجود أي محفز صعودي (إلى جانب بعض مقاييس الإفراط في البيع المتضاربة) أكبر عقبة أمام العملات المشفرة للارتداد ... "

العملات البديلة تشهد خسائر من رقمين

تبعت سوق العملات البديلة تقدم بيتكوين يوم ٢٢ يونيو حيث شهدت غالبية التوكنات خسائر مكونة من رقمين حيث سعى المتداولون للحصول على عملات آمنة.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

تمكن سعر إيثريوم من الانتعاش جنبًا إلى جنب مع سعر بيتكوين، مما ساعد على محو تصحيح بنسبة ١٥٪ وإعادة السعر إلى ما فوق ١٩٠٠ دولار.

اثنين من التوكنات التي تمكنت من الارتفاع فوق اضطراب السوق وشهدت مكاسب إيجابية لهذا اليوم هما لايف بير (LPT)، التي سجلت مكاسب بنسبة ١٥٪ وسيلو (CELO)، التي شهدت ارتفاعًا في سعرها بنسبة ٩٪.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٤٦٣ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٧,١٪.

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