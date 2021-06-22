أسهم مايكروستراتيجي تهبط مع بيتكوين بينما ترتفع مؤشرات إس وبي٥٠٠ وناسداك

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:55 مساءً - تراجعت أسهم مايكروستراتيجي من جديد يوم الثلاثاء، لتمتد من التراجع الذي شهده أوائل الأسبوع على خلفية سوق العملات المشفرة شديدة التقلب التي شهدت هبوط بيتكوين (BTC) لفترة وجيزة إلى أقل من ٣٠٠٠٠ دولار.

وقد لامست MSTR أدنى مستوى خلال اليوم عند ٥١٣,٠٢ دولار خلال الجلسة الصباحية المبكرة، لتسجّل انخفاضًا بنسبة ١٢٪. وقد انهارت أسهم شركة استخبارات الأعمال بنسبة ١٦,٧٪ يوم الاثنين، مما أدى إلى محو الكثير من ارتفاع الأسبوع الماضي.

انتعشت أسهم MSTR مرة أخرى فوق ٥٥٠ دولارًا يوم الثلاثاء لكنها لا تزال منخفضة بشكل حاد خلال جلستي التداول الماضيتين. المصدر: تريدينغ فيو

وبالمقارنة، ارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ الواسع للأسهم الكبيرة بنسبة ١,٤٪ يوم الإثنين، وارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو التقنية العالية بنسبة ٠,٨٪. كان كلا المؤشرين في طريقهما للإغلاق صعوديًا يوم الثلاثاء.

سلطت مبادرة الرئيس التنفيذي للشركة "مايكل سايلور" لشراء بيتكوين الضوء الإيجابي على صناعة العملات المشفرة وساهمت في اندفاع السوق المثير للإعجاب بين أكتوبر ٢٠٢٠ ومايو ٢٠٢١. ونتيجة لذلك، بلغ سعر سهم مايكروستراتيجي ذروته عند ١٣١٥,٠٠ دولارًا في فبراير قبل أن يصحح انخفاضًا حادًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

يدير سايلور والكيانات الواقعة تحت سيطرته المباشرة ما يقرب من ١١١٠٠٠ بيتكوين. تمتلك شركة سايلور القابضة الجديدة بيتكوين، ماكروستراتيجي إل إل سي، ١٠٥٠٨٤ بيتكوين بقيمة إجمالية تقارب ٣,٤ مليارات دولار.

تعرض سوق العملات المشفرة لخسائر فادحة يوم الثلاثاء. ومع القيمة السوقية الإجمالية البالغة ١,٣ تريليون دولار، انخفضت العملات الرقمية بأكثر من النصف عن ذروتها الشهر الماضي.