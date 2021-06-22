بلوكتشين كابيتال تحصل على تمويل بقيمة ٣٠٠ مليون دولار من باي بال وفيزا

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:55 مساءً - تعد باي بال و فيزا من بين العديد من المستثمرين الرئيسيين الذين شاركوا في تمويل بقيمة ٣٠٠ مليون دولار لشركة بلوكتشين كابيتال.

ففي بيان صدر يوم الثلاثاء، أعلنت بلوكتشين كابيتال عن إغلاق بلوكتشين كابيتال في إل بي.

ووفقًا للبيان، فإن صندوق في، الذي يبلغ حده الأقصى ٣٠٠ مليون دولار، قد تجاوز الاكتتاب مع العديد من المستثمرين بما في ذلك الأوقاف الجامعية والمكاتب العائلية وصناديق المعاشات التقاعدية المشاركة في زيادة رأس المال.

وكجزء من الإعلان، ذكرت بلوكتشين كابيتال أن باي بال وفيزا وبعض مستثمري فاند في الآخرين سيشاركون في برنامج الشراكة الإستراتيجية للشركة.

تعد بلوكتشين كابيتال واحدة من أقدم الصناديق التي تركز على بلوكتشين في الصناعة وتدعم حاليًا المشاريع الكبرى بما في ذلك بورصات العملات المشفرة مثل كراكن وكوين بيز بالإضافة إلى بروتوكولات التمويل اللامركزية مثل UMA ونيكسس وآيف.

تمتلك الشركة أيضًا في مساهمات مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف مع وجود سوق أوبن سي للتوكنات غير القابلة للإتلاف كجزء من محفظتها.

كما تتمتع شركة بلوكتشين كابيتال بتواجد كبير في مشهد رأس المال الاستثماري لبلوكتشين الذي شهد استثمارات بقيمة ١٦ مليار دولار بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٠.

وتعليقًا على نجاح "فند في" ونسب المستثمرين المشاركين في زيادة رأس المال، نقل البيان الصحفي عن المؤسس المشارك لشركة بلوكتشين كابيتال والشريك الإداري بارت ستيفنز قوله:

"نحن فخورون للغاية بالترحيب بمجموعة عالمية من المستثمرين في فند في الذين يقدرون قيمة شركة مكرسة لصناعة واحدة. وبصفتنا مؤسسين، نحن نعلم مدى صعوبة بناء الشركات والبروتوكولات، وفي الواقع، صناعة جديدة بالكامل."

بالنسبة إلى خوسيه فرنانديز دا بونتي، نائب رئيس باي بال، فإن دعم الشركة لبلوكتشين كابيتال هو جزء من جهودها للتواصل مع رواد الأعمال في طليعة الاقتصاد اللامركزي الناشئ.