سعر بيتكوين يتمسك بمستوى ٣٢ ألف دولار حيث تشير المقاييس على السلسلة إلى المزيد من الانخفاض

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:55 مساءً - استيقظ مستثمرو العملات المشفرة على جولة أخرى من الانخفاضات في الأسعار يوم ٢٢ يونيو بعد انخفاض سعر بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى خلال ٦ أشهر عند ٢٨٨٠٥ دولارًا. قد يبدو الانخفاض إلى ما دون المستوى الحاسم عند ٣٠ ألف دولار فرصة شراء رئيسية لكن البيانات تظهر أن المستثمرين المؤسسيين يواصلون سلسلة البيع الأطول منذ فبراير ٢٠١٨.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن التراجع يوم ٢١ يونيو إلى ما دون ٣٢٠٠٠ دولار والتعافي فوق ٣٣٠٠٠ دولار كان مجرد مقدمة لحركة يوم الثلاثاء التي شهدت هبوط بيتكوين في بداية يوم التداول، حيث وصلت إلى أدنى مستوى عند ٢٨٨٠٥ دولارًا قبل أن ترتد إلى ٣٢٠٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

تعرضت إيثريوم (ETH) أيضًا لضربة قوية، حيث انخفضت بنسبة ١٥٪ إلى ١٧٠٠ دولار بعد فشل المضاربين على الارتفاع في الحفاظ على مستوى ١٩٠٠ دولار. وما لم يظهر مصدر كبير للزخم لمساعدة السوق على التحول، يستمر الاتجاه الحالي في أن يكون سلبيًا كما يتضح من سيطرة المضاربين على الهبوط على خيارات بيتكوين البالغة ٢,٥ مليار دولار والتي تنتهي صلاحيتها يوم ٢٥ يونيو.

البيانات تقدم علامات تحذيرية

في حين أن حركة السعر يوم ٢١ يونيو قد تكون مفاجأة للكثيرين، إلا أن العديد من المؤشرات ألمحت إلى الزخم المتناقص وإمكانية انخفاض السعر أكثر.

ووفقًا لبيانات من غلاسنود، انخفض عدد العناوين النشطة على كل من بيتكوين وإيثريوم بشكل كبير من أعلى مستوياتها في مايو، مع انخفاض عناوين بيتكوين النشطة بنسبة ٢٤٪ بينما انخفضت عناوين إيثريوم النشطة بنسبة ٣٠٪.

عدد العناوين النشطة لبيتكوين مقابل إيثريوم. المصدر: غلاسنود

أدى الانخفاض في النشاط على الشبكات إلى انخفاض أكثر دراماتيكية في قيمة الدولار الأمريكي المستقرة عبر السلسلة، حيث انخفض المبلغ المستقر بنسبة ٦٣٪ إلى ١٨,٣ مليار دولار يوميًا على بيتكوين وبنسبة ٦٨٪ إلى ٥ مليارات دولار يوميًا على إيثريوم.

إجمالي حجم تحويل بيتكوين مقابل إيثريوم (بالدولار). المصدر: غلاسنود

يمكن تفسير الانخفاض في النشاط والقيمة التي يتم التعامل بها على الشبكات على أنه انخفاض في الحماس بشكل عام، حيث يتعين على المستثمرين الذين اشتروا عند أعلى مستوياتها في أبريل ومايو أن يقرروا الآن إذا ما كانوا يريدون البيع بخسارة لتجنب المزيد من احتمالية حدوث مزيد من التراجع أو الاحتفاظ بالعملات على أمل أن السوق سوف يتحول في نهاية المطاف.

حملة الصين تؤدي إلى الذعر

هناك مصدر رئيسي آخر لانكماش السوق الذي يتراكم منذ أسابيع وهو حملة الصين على عمليات تعدين العملات المشفرة في البلاد. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في معدل الهاش القياسي إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في سبتمبر ٢٠٢٠.

متوسط معدل هاش بيتكوين. المصدر: غلاسنود

في حين أن إغلاق عدد كبير من مزارع التعدين الصينية وما نتج عنه من انخفاض في معدل الهاش هو تطور سلبي على المدى القصير، فقد اتخذت شركة ديلفي ديجيتال موقفًا مفاده أنه "على المدى المتوسط إلى الطويل، ينبغي أن يُنظر إلى ذلك على أنه صحي لشبكة بيتكوين حيث يتم تقليل مخاطر تركيز معدل الهاش بشكل كبير".ووفقًا لشركة ديلفي ديجيتال، انخفض تركيز معدل الهاش في مجمعات التعدين القائمة في الصين منذ أن بدأت الصين حملتها الصارمة على التعدين، مما سمح للمجمعات الأصغر بزيادة "حصتها من ٣٠,٨١٪ إلى ٣٧,٩٦٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية".

مزيج هاش بيتكوين. المصدر: ديلفي ديجيتال

بالإضافة إلى تضييق الخناق على التعدين، كررت الصين أيضًا أن البنوك لا ينبغي أن تدعم الأعمال التي تركز على العملات المشفرة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مما أدى إلى "الذعر بين القائمين بالتعدين والمستثمرين الصينيين"، مما أدى إلى انخفاض كبير في المعروض من بيتكوين.

تغير أوضاع معدّني بيتكوين الصافية بمرور الوقت. المصدر: ديلفي ديجيتال

نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تغير الصين مسار عملها الحالي فيما يتعلق بالعملات المشفرة في أي وقت قريب، فمن المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وحركة الأسعار المتقلبة على المدى القصير.

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