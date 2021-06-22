مرشح بايدن لوزارة الخزانة سيعطي الأولوية لتنظيم العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:55 مساءً - قال بريان نيلسون، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والجرائم المالية، إنه سيعطي الأولوية لتنفيذ اللوائح الجديدة حول العملات المشفرة.

ففي جلسة استماع يوم الثلاثاء للجنة مجلس الشيوخ حول البنوك والإسكان والشؤون الحضرية، قال نيلسون إنه سيركز على لوائح مكافحة غسل الأموال، أو AML، إذا تم تأكيده لمنصب لقسم مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة، فإن إضافة العملات المشفرة ستكون أولوية خاصة.

وردًا على سؤال من عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا "كاثرين كورتيز ماستو" بشأن "الضرر الذي تسببه سرقة العملات المشفرة"، قال نيلسون إن قانون مكافحة غسيل الأموال لعام ٢٠٢٠ يعكس قدرة المنظمين الموسعة على منع العملات المشفرة من تقويض القوانين الحالية. ومع ذلك، فقد ألمح إلى أن إنشاء العملات المشفرة كان أيضًا جزءًا من "الابتكار المسؤول" في الولايات المتحدة.

حيث قال نيلسون: "إذا تم تأكيد تعييني، فسأعطي الأولوية لتنفيذ أجزاء من ذلك التشريع، بما في ذلك اللوائح الجديدة حول العملة المشفرة". "أنا أعتقد أن التشريع قدم سلطات جديدة - أو أوضح القانون - بأن العملات المشفرة أو العملات بأي شكل، سواء كانت افتراضية أو ورقية، مشمولة بقانون السرية المصرفية".

استخدمت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، أو FinCEN، التي تعمل داخل وزارة الخزانة، في السابق قانون السرية المصرفية، أو BSA، لتطبيقها على العملات المشفرة في حالات معينة، على الرغم من تمرير التشريع مرة أخرى في عام ١٩٧٠. حيث قال نيلسون إن قانون السرية المصرفية كان " أداة قوية للسماح لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، بالتأكد من أنه بغض النظر عن شكل العملة لديهم الأدوات اللازمة للتنظيم".

"لقد عكس ذلك توازنًا في التنظيم لمنع العملة الافتراضية وأنواع أخرى من التكنولوجيا الجديدة من تقويض نظام مكافحة غسيل الأموال الخاص بنا مع احترام حقيقة أننا بحاجة إلى دعم الابتكار المسؤول والحفاظ على ذلك هنا في الولايات المتحدة."

في جلسة الاستماع نفسها في مجلس الشيوخ، قالت إليزابيث روزنبرغ، مرشحة بايدن لمنصب مساعد الوزير لمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة، إنها ستنظر في جعل المتطلبات التنظيمية الحالية لمكافحة غسل الأموال للعملات المشفرة "مناسبة ومتسقة".