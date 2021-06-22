خامس أكبر تجمع للتعدين في العالم يغادر الصين إلى كازاخستان بعد حرمانه من الكهرباء

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:56 مساءً - أعلن بي تي سي دوت كوم - وهو تجمع كبير لتعدين العملات المشفرة تديره شركة بيت ماينينغ ويملكه مزود خدمة اليانصيب الصيني ٥٠٠ دوت كوم المدرج في بورصة نيويورك - عن النقل الناجح لأول دفعة من آلات التعدين إلى كازاخستان.

تأسس بي تي سي دوت كوم من قبل جيهان وو، وتم تشغيله بواسطة بيتماين وبيتدير حتى استحواذ ٥٠٠ دوت كوم عليها في فبراير من هذا العام. اعتبارًا من وقت كتابة هذه المقالة، كان التجمع هو خامس أكبر تجمع في العالم، حيث تم التحقق من صحة ١٠,٤٪ من الكتل على بلوكتشين بيتكوين (BTC).

وتأتي عملية النقل بعد أن أبلغت الشبكة الحكومية في مقاطعة سيتشوان الغربية الشركة أن إمدادات الطاقة التي تخدم أحد مراكز البيانات المحلية الخاصة بها سيتم تعليقها قريبًا. في إعلانها أمس، ذكرت شركة بيت ماينينغ:

"في ١٩ يونيو ٢٠٢١، تلقت شركة غانزي تشينجي هايدروباوركونسامبشن سرفيس المحدودة [...] إشعارًا [...] من شركة شبكة سيتشوان غانتسي الحكومية للطاقة الكهربائية المحدودة. [...] لإبلاغ مركز بيانات غانزي تشانجي، بأنه سيتم تعليق مصدر الطاقة الخاص بها، اعتبارًا من الساعة ٩:٠٠ مساءً بتوقيت بكين، ١٩ يونيو ٢٠٢١. وقد أوقف مركز بيانات غانزي تشانجي منذ ذلك الحين عملياته. ساهمت مراكز البيانات في سيتشوان، بما في ذلك مركز بيانات غانزي تشينجي، بحوالي ٣٪ من إجمالي إيرادات الشركة في شهر مايو ٢٠٢١".

يأتي التدخل من الشبكة الحكومية وسط حملة مستمرة على تعدين العملات الرقمية من قبل الدولة الصينية بسبب المخاوف بشأن البصمة الكربونية لصناعة التعدين، والتي تتعارض مع أهداف إزالة الكربون في الصين.