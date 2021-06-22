أحد معدّني العملات المشفرة يقول إن الحملة الصارمة التي تشنها الصين تعني نجاح بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:56 مساءً - أصبحت الحملة الصينية على تعدين بيتكوين (BTC) وتداول العملات المشفرة مؤخرًا المحرك الأساسي للشمعدانات الحمراء على مخططات سوق العملات المشفرة. لكن أحد مهندسي تعدين بيتكوين يعتقد أن حظر الصين للعملات المشفرة هو "خبرٌ رائع".

حيث قارن براندون أرفاناغي، وهو مهندس أمني سابق في بورصة جيميني للعملات المشفرة، موقف الصين المتشدد ضد بيتكوين مع حظر الدولة على فيسبوك وغوغل.

ووصف أرفاناغي الحظر في الصين بأنه طقوس مرور للتكنولوجيا المجانية وشدد على أن الإجراءات الصارمة تعني أن بيتكوين تعمل، وليس أنها فاشلة. وأضاف: "إنه يجعل الدول ترتجف في أحذيتها".

وأوضح أن الدول تختار الآن جانبًا، حيث تستجيب الصين لبيتكوين تمامًا مثلما فعلت الدولة مع شركات التكنولوجيا الغربية الكبرى، وهو أمر يدعو للتفاؤل بشكل لا يصدق بالنسبة لبيتكوين على المدى الطويل والمتوسط.

يتدفق القائمون بالتعدين حاليًا من الصين - حيث تكفي مكالمة هاتفية لإغلاق مصنع تعدين كامل - متجهين إلى الولايات المتحدة.

وقال أرفاناغي: "بيتكوين هي أكبر مخزن للقيمة في تاريخ كوكب الأرض؛ لا شيء يمكن مقارنته بها،، مضيفًا:

"سنبدأ في تقييم ثروتنا من حيث بيتكوين، والتقلب هو الضريبة التي ندفعها لوجودنا في الجانب الصحيح من هذه الصفقة."

قارن أرفاناغي أيضًا رحلة بيتكوين بلعبة فيديو. وفي هذا المجاز، فإن أخبار انهيار السوق مثل الانخفاض في معدل الهاش أو التوترات الجيوسياسية هي ما تقود الطريق "إلى الحالة الحتمية لبيتكوين التي أصبحت معروفة عالميًا على أنها أكبر مخزن للقيمة رأيناه على الإطلاق."