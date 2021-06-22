فان إيك تقدم طلبًا لصندوق استثمار آجل جديد لبيتكوين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:49 مساءً - قدمت شركة إدارة الاستثمار الأمريكية فان إيك طلبًا للحصول على صندوق استثمار آجل جديد لبيتكوين (BTC) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ووفقًا للنشرة المقدمة يوم الإثنين، فإن "صندوق إستراتيجية بيتكوين" الجديد سوف يستثمر في عقود بيتكوين الآجلة بالإضافة إلى أدوات الاستثمار المجمعة والمنتجات المتداولة في البورصة التي توفر التعرض لبيتكوين. ولن يستثمر الصندوق في بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة مباشرةً.

بل سيتعرض الصندوق لبعض عقود بيتكوين الآجلة من خلال شركته الفرعية المملوكة بالكامل والتي تعمل في جزر كايمان. كما تشير النشرة إلى أن "الشركة التابعة لها نفس الهدف الاستثماري للصندوق وستتبع نفس سياسات وقيود الاستثمار العامة، باستثناء أنه على عكس الصندوق، قد تستثمر بدون حدود في عقود بيتكوين الآجلة".

سيتولى إدارة محفظة الصندوق غريغوري كرينزر، نائب مدير المحفظة في لفان إيك كوموديتي إندكس ستراتيجي ورئيس التداول النشط الذي يتمتع بخبرة واسعة في السلع وأسهم الموارد الطبيعية والأسواق الناشئة. يعمل كرينزر مع شركة فان إيك أسوشيتس منذ عام ١٩٩٤ ولديه أكثر من ٢٥ عامًا من الخبرة في الأسواق المالية والدولية.

يأتي الطلب الأخير بعد أيام قليلة فقط من تأجيل هيئة الأوراق المالية والبورصات للموافقة على صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة من فان إيك، فان إيك بيتكوين تراست، للمرة الثانية هذا العام. إذ تسعى الهيئة إلى الحصول على تعليقات عامة إضافية، لتمديد فترة المراجعة لمدة ٤٥ يومًا.