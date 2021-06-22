نائب محافظ بنك إسرائيل يؤكد أن مشروع الشيكل الرقمي التجريبي قيد الإعداد

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:48 صباحاً - ورد أن بنك إسرائيل أصدر بالفعل عملة رقمية للبنك المركزي من خلال اختبار تجريبي للشيكل الرقمي.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الإثنين من صحيفة جيروزاليم بوست، قال نائب محافظ بنك إسرائيل، أندرو عبير، إن المؤسسة المالية بدأت في تنفيذ برنامج تجريبي للشيكل الرقمي. وفي حديثه في مؤتمر منتدى القيمة العادلة لشركة آي دي سي هيرزليا، أضاف عبير أنه غير متفائل بشأن إصدار البنك لعملة رقمية للبنك المركزي، أو CBDC، على الرغم من حقيقة أنه أكد أن اختبارًا تجريبيًا قيد التنفيذ.

حيث قال عبير: "كنت قد قدرت سابقًا أن فرصة الحصول على عملة رقمية للبنك المركزي في غضون خمس سنوات تبلغ ٢٠٪". "وقد زاد تقديري قليلًا في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن البلدان الأخرى تتقدم معه أيضًا، ولكن لا تزال هناك فرصة أقل من ٥٠٪."

لم يصدر بنك إسرائيل أي إعلان رسمي على موقعه على الإنترنت بخصوص إصدار شيكل رقمي في وقت كتابة المقالة. في الشهر الماضي، قالت المؤسسة المالية إنها تعد خطة عمل لاستكشاف فوائد العملة الرقمية للبنك المركزي على الاقتصاد الإسرائيلي، مضيفة أنها ستكون مستعدة للقيام بذلك إذا كانت الفوائد "تفوق التكاليف والمخاطر المحتملة".

في ذلك الوقت، قال البنك المركزي إنه قد يفكر في إصدار عملة رقمية للبنك المركزي إذا كان هذا يفي باحتياجات الاقتصاد الرقمي في المستقبل ويوفر مدفوعات أكثر كفاءة عبر الحدود. يأمل بنك إسرائيل أيضًا في الحد من استخدام النقد والتأكد من أن الجمهور يمكنه إجراء مدفوعات "بمستوى معين من الخصوصية".

حيث قال نائب محافظ البنك: "لا يزال خيار العملة الرقمية للبنك المركزي قيد الدراسة، وعندما قدمنا ​​بياننا الشهر الماضي، لم يكن الأمر يتعلق بما نقوم به، بل لمشاركة ما لا نعرفه وتلقي التعليقات من الجمهور". وأضاف أن بنوك الدولة "ستظل تلعب دورًا مهمًا في نظام الدفع بأكمله" بعد أي طرح محتمل للشيكل الرقمي.

على الرغم من رغبته الظاهرة في دمج عملة رقمية للبنك المركزي في نهاية المطاف في اقتصاد الدولة، انتقد عبير بيتكوين (BTC) كوسيلة للدفع:

"ما نتحدث عنه هو نظام دفع. وبيتكوين ليست نظام دفع وليست عملة. وفي أفضل الأحوال، فإنها أحد الأصول المالية، وفي أسوأ الأحوال، ستكون عملية احتيال هرمية".

بدأ البنك المركزي الإسرائيلي في استكشاف إدخال عملة رقمية للبنك المركزي قبل أربع سنوات من خلال إنشاء مجموعة مشتركة بين الإدارات مكلفة باستكشاف الأمر. ففي عام ٢٠١٨، أوصى الفريق بعدم إصدار بنك إسرائيل لعملة رقمية، قائلًا "لا يوجد اقتصاد متقدم حتى الآن يصدر عملة رقمية للاستخدام على نطاق واسع".