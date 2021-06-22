مؤسسو بولي ويل فاينانس متهمون بالسرقة والهروب وسط إغلاق مفاجئ

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:48 صباحاً - تخلى مطورو بولي ويل فاينانس، وهو مشروع توليد عائدات رائد على شبكة بوليغون، عن المشروع فيما يبدو أنه عملية احتيال متقنة للسرقة والهروب تزيد قيمتها عن مليون دولار، حسبما أفاد موقع كريبتو بريفينغ الإخباري يوم الاثنين.

يُتهم مؤسسو بولي ويل فاينانس بعملية احتيال هروب "خفية" من خلال بيع التوكنات الخاصة بهم خلال انهيار أسعار سوق العملات المشفرة الأخير. في مجموعة تيليغرام المخصصة للمشروع، استشهدت بولي ويل فاينانس بالتوكنات الضعيفة، والتوقعات السلبية للسوق والمنافسة باعتبارها أكبر أسباب الإغلاق. ومع ذلك، فقد عزا أعضاء المجتمع الخروج المتسرع إلى نوايا خبيثة.

فبالنسبة للمبتدئين، تم إغلاق مجموعة تيليغرام الرسمية لبولي ويل فاينانس بشكل دائم، مع اقتناع أعضاء المجتمع بشكل متزايد بأن المشروع يتضمن احتيالًا. وقد بدأ أعضاء المجتمع الساخطون منذ ذلك الحين مجموعة تيليغرام جديدة تسمى "بولي ويل راغد"، حيث تقرأ الرسالة المثبتة:

"تنبيه: تم استنزاف المحفظة [الخزانة] تقريبًا بالكامل في المحفظة الإنمائية، ثم تم استرداد ١,٠٤ مليون منها."

كانت محفظة الخزانة تحتوي على ٥ ملايين توكن يوم ٩ يونيو، وفقًا لعضو يُدعى "Exceptional". وفي وقتٍ سابق من اليوم، لاحظ أحد أعضاء المجتمع باسم "SK" أن محفظة الخزانة قد تضاءلت إلى ١,٦ مليون فقط. تم بعد ذلك منعه من التحدث وتم حذف منشوره.

وتقول الرسالة: "اعتبارًا من الساعة ١٢ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق، تحتوي هذه المحفظة الآن على ما يقرب من ٢٠٠٠٠٠ دولار أمريكي، مع تحويل ١,٤ مليون إلى محفظة المطورين في حوالي ١٦٥٥ بالتوقيت العالمي المنسق".

تدعي شركة بولي ويل فاينانس على موقعها الإلكتروني أن لديها أكثر من ٣,٦ مليارات دولار من القيمة الإجمالية مقفلة عبر منصتها بالكامل. تم إطلاق مشروع توليد العائدات في أبريل ٢٠٢١ من قبل مجموعة مجهولة.