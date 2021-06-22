هيئة التنظيم الكندية ستعقد جلسة استماع ضد بايبيت بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون الأوراق المالية

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:42 صباحاً - أصدرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إشعارًا يفيد بأنها ستعقد جلسة استماع ضد بايبيت فيما يتعلق بقيام بورصة العملات المشفرة المزعومة "بانتهاك" قانون الأوراق المالية الكندي.

ففي إشعار يوم الإثنين من هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، أو OSC، زعمت الهيئة التنظيمية أن بايبيت "فشلت في الامتثال لمتطلبات التسجيل ونشرة الإصدار بموجب قانون الأوراق المالية في أونتاريو" على الرغم من إصدار الهيئة موعدًا نهائيًا في ١٩ أبريل لبورصات العملات المشفرة العاملة في المقاطعة. ونتيجة لذلك، ستعقد اللجنة جلسة استماع يوم ١٥ يوليو لمعالجة الأمر.

حيث قالت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إن "هناك عملية قائمة لمنصات تداول الأصول المشفرة لجعل عملياتها متوافقة مع قانون الأوراق المالية في أونتاريو". "إن كيانات مثل بايبيت، التي تنتهك عملية الامتثال هذه، تعرض مستثمري أونتاريو لمخاطر غير مقبولة وتخلق ساحة لعب غير متكافئة داخل قطاع منصات تداول الأصول المشفرة."

تدعي الهيئة التنظيمية أن بايبيت لم تقدم نشرة اكتتاب إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو للعمل بشكل قانوني في كندا، بينما توفر البورصة صكوكًا وعقودًا للمستثمرين الذين يشكلون أوراقًا مالية ومشتقات بموجب قانون الأوراق المالية الكندي. وبحسب ما ورد تنتهك مثل هذه الصفقات أجزاء من قانون الأوراق المالية في أونتاريو وتنطوي على نشاط "يتعارض مع المصلحة العامة".

ستتناول جلسة يوليو المقترحة الحلول، بما في ذلك توقف بايبيت عن التداول لفترة معينة و "منعها من الحصول على أي أوراق مالية بشكل دائم". كما اقترحت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو تغريم البورصة بما يصل إلى مليون دولار لكل انتهاك مزعوم لقانون الأوراق المالية.

أصبحت مقاطعة أونتاريو الكندية موطنًا للعديد من شركات العملات المشفرة التي تدفع حدودًا جديدة في اللوائح المحلية. ففي فبراير، أطلقت بربوس إنفستمنتس ومقرها تورونتو أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة في أمريكا الشمالية، وهو صندوق نما منذ ذلك الحين إلى أكثر من ٨٨٠ مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.