شركة تمويل العملات المشفرة "أمبر غروب" تقدّر قيمتها بمليار دولار بعد زيادة قدرها ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الاثنين 21 يونيو 2021 02:44 صباحاً - أضافت منصة استثمار العملات المشفرة "أمبر غروب" مبلغ ١٠٠ مليون دولار إلى خزائنها بعد عملية جمع تبرعات ناجحة من السلسلة ب، وبذلك يصل إجمالي تقييمها قبل النقود إلى مليار دولار - وهو معلم رئيسي للشركة مع دخولها عامها الرابع من العمل.

وقد صرّح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي مايكل وو إن الضخ النقدي سيُستخدم "لتوسيع العمليات العالمية لتلبية طلب العملاء وتطوير حلول السوق للمستثمرين والشركات المشفرة الرائدة في العالم".

تُظهر مقاييس حجم التداول وإجمالي الأصول الخاضعة للإدارة النمو الكبير لمجموعة أمبر على مدى السنوات الأربع الماضية. وتمتلك الشركة الآن أكثر من مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، مع أكثر من ٥٠٠ مليار دولار من حجم التداول التراكمي.

حيث قال وو: "لقد شهدنا شهورًا قياسية خلال الربع الماضي من حيث تدفق العملاء وأحجام صناعة السوق في البورصة"، مضيفًا:

"منذ زيادة تواجدنا، نحن الآن نستأثر بنسبة ٢-٣٪ من إجمالي أحجام التداول في الأسواق الفورية والمشتقات الرئيسية وما زلنا نشهد نموًا. كما تضاعف حجم التداول التراكمي لدينا من ٢٥٠ مليار دولار منذ بداية العام إلى أكثر من ٥٠٠ مليار دولار".

من حيث حجم التداول النظري، تحتل أمبر غروب المرتبة ٢١ بين البورصات العالمية، وفقًا لبيانات بيتمكس.

تجاوزت أصول أمبر ٥٣٠ مليون دولار في عام ٢٠٢٠، ما يمثل زيادة قدرها ٢٧٥٪ عن العام السابق. في ذلك الوقت، أخبر وو كوينتيليغراف أن شركته "أثبتت بالفعل قدرتنا على تقديم خدمات مالية مشفرة متكاملة على مستوى المؤسسات".