رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" يصف دوجكوين بالعملة الاحتيالية

تام شمس - الأحد 20 يونيو 2021 11:56 مساءً - تلقى رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ضربة قوية على دوجكوين (DOGE) الأسبوع الماضي بالإشارة إلى عملة الميم على أنها احتيال، مزايدًا على توجه المضاد للعملات المشفرة.

جاءت تعليقات كاشكاري ردًا على استطلاع على لينكد إن أجراه بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين وسكرتير الشركة في كوين بيز، يسأل معارفه عن الطريقة الصحيحة لنطق دوج.

حيث قال كاشكاري ساخرًا: "النطق الصحيح هو احتيا-لي".

سبعة وخمسون في المئة من المستجيبين نطقوا دوج بشكل صحيح. المصدر: لينكد إن

حصلت محاولة كاشكاري الذكية على أكثر من ٢٠٠ تفاعل. المصدر: لينكد إن

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها كاشكاري العملات المشفرة. في فبراير ٢٠٢٠، قال إن الأصول الرقمية مثل بيتكوين (BTC) تفتقر إلى المستأجرين الأساسيين لعملة مستقرة وأشاد بهيئة الأوراق المالية والبورصات لقيامها "باتخاذ إجراءات صارمة" بشأن عروض العملات الأولية.

كشكاري ليس عضوًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لهذا العام، وهي المجموعة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية للولايات المتحدة. سيعمل فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كعضو بديل في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عام ٢٠٢٢ قبل أن ينتقل مرة أخرى إلى اللجنة كعضو له حق التصويت في عام ٢٠٢٣.

على الرغم من أن كاشكاري لا يصوت على السياسة النقدية هذا العام، إلا أنه يعارض أي إجراءات لرفع أسعار الفائدة قبل عام ٢٠٢٣. وأشار ملخص مخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات أسعار الفائدة الصادر الأسبوع الماضي إلى أن صانعي السياسة يتطلعون إلى استئناف رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية ٢٠٢٣، وهو أقدم مما كان متوقعًا في السابق.

قد تكون التوقعات المنقحة قد ساهمت في الارتفاع الحاد في الدولار الأمريكي على حساب الأسهم والسلع وحتى العملات المشفرة. وقد تراجعت قيم الأصول الرقمية في جميع المجالات يوم الأحد، ممتدة تصحيحًا حادًا عن التعافي المعتدل الأسبوع الماضي.