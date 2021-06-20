سعر بيتكوين يمكن أن يصل إلى ٤٥٠ ألف دولار في عام ٢٠٢١، و١٣٥ ألف دولار هو "السيناريو الأسوأ" - بلان بي

تام شمس - الأحد 20 يونيو 2021 11:56 مساءً - يمكن أن يتم تداول بيتكوين (BTC) عند ٤٥٠٠٠٠ دولار أمريكي بحلول نهاية عام ٢٠٢١، بينما سيكون ١٣٥٠٠٠ دولار أمريكي "أسوأ سيناريو".

هذا وفقًا للمحلل بلان بي، الذي أصدر يوم ٢٠ يونيو آخر توقعاته لأسعار بيتكوين الصعودية.

بيتكوين ستتناسب مع أعلى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر

خالف بلان بي، المعروف جيدًا بأنه مبتكر نماذج التدفق إلى المخزون للتنبؤ بسعر بيتكوين، توجهات السوق العام بشكل متكرر في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يشهد عمليات إعادة اختبار متعددة للانخفاضات من الأشهر الماضية، يظل المحلل - ونماذجه - ثابتًا على هدف متوسط ​​المدى أكثر إشراقًا لأكبر عملة مشفرة.

الآن، حتى "السيناريو الأسوأ" لبيتكوين سيشهد تداولها عند ٤٧٠٠٠ دولار في أغسطس. كما أن الانعكاس الطفيف في سبتمبر يضع الحد الأدنى للهدف عند ٤٣٠٠٠ دولار لهذا الشهر، فقط ليتبعه ٦٣٠٠٠ دولار في أكتوبر - بالقرب من أعلى المستويات الحالية على الإطلاق.

ثم ستزداد الأمور إثارة، مع توقع ٩٨٠٠٠ دولار في نوفمبر و١٣٥٠٠٠ دولار عملاق بحلول نهاية العام.

توقعات "أسوأ سيناريو" لنموذج التدفق إلى المخزون لزوج بيتكوين مقابل الدولار اعتبارًا من ٢٠ يونيو. المصدر: بلان بي، تويتر

على هذا النحو، لا تزال بيتكوين أربعة أشهر من إعادة مطابقة أعلى مستوى لها على الإطلاق - وهو توقع يتفوق مع ذلك على بعض النماذج الهبوطية الشائعة حاليًا من المتداولين.

ومن بين هؤلاء جوش راجر، الذي ادعى هذا الأسبوع أن ٦٤٥٠٠ دولار ربما كان أعلى مستوى بدورة الأسعار هذه - وهو أمر تخلى عنه بلان بي على وجه التحديد في مناسبات متعددة.

والذي أضاف في تعليقات حول ما يمكن أن تكون عليه عملة بيتكوين في عام ٢٠٢١: "انتظروا حتى ترون حالتي الأساسية وأفضل سيناريوهات الحالة! حسنًا، تلميح: أفضل حالة هي الوصول في ديسمبر إلى ٤٥٠ ألف دولار".

كيوساكي ينتظر ٢٤٠٠٠ دولار للشراء

حسبما أفاد كوينتيليغراف، في غضون ذلك، تشهد عطلة نهاية الأسبوع تحركات غير مستقلة من قبل بيتكوين.

حيث بلغ أدنى سعر ليوم الأحد ٣٣٣٣٧ دولارًا على بيتستامب في وقت كتابة هذه المقالة، مع انخفاض زوج بيتكوين مقابل الدولار بنسبة ٥٪ خلال اليوم وعكس معظم مكاسب الأسبوع السابق.

تتزايد الدعوات من أجل مزيد من الهبوط من مصادر مختلفة، مع كون روبرت كيوساكي، مؤلف "Rich Dad Poor Dad"، أحدث صوت رفيع المستوى ينضم إلى هذا الاتجاه.

وحذر من المناخ العام لسوق الاقتصاد الكلي يوم السبت قائلًا إن "أكبر فقاعة في تاريخ العالم تكبر".

"أكبر انهيار في تاريخ العالم قادم. أقوم بشراء المزيد من الذهب والفضة. في انتظار انخفاض عملة بيتكوين إلى ٢٤ ألف دولار. فالهبوط هو أفضل وقت للثراء. انتبهوا."

سيكون لمثل هذا الحدث صدى مثل مارس ٢٠٢٠، مع استمرار المعلقين في ملاحظة الارتفاعات الثابتة على الإطلاق في أسواق الأسهم بغض النظر عن ضوضاء البنوك المركزية.