سعر بيتكوين ينخفض ​​إلى ما دون ٣٤ ألف دولار مع اقتراب يوم فتح بيتكوين العملاق لغراي سكيل

تام شمس - الأحد 20 يونيو 2021 05:50 مساءً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوياته المحلية عند ٣٣٧٥٠ دولارًا يوم ٢٠ يونيو حيث ثبت أن المخاوف بشأن مستويات الدعم الضعيفة لها ما يبررها.

BTC/USD 1-hour candle chart (Bitstamp). Source: TradingView

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ينخفض ​​بسرعة إلى ما دون ٣٤٠٠٠ دولار يوم الأحد بعد سلوك متقلب في بداية عطلة نهاية الأسبوع.

وقد استمر تراجع المقاومة عند ما يقرب من ٤٠٠٠٠ دولار في الظهور، مع انخفاض حجم التداول الذي يسلط الضوء على القليل من الاهتمام بحماية حركة السعر فوق ٣٠٠٠٠ دولار بكثير.

أكدت بيانات سجل الطلبات من باينانس هذا الأمر اليوم، مع قيام البائعين بإلغاء جدار شراء رئيسي فوق ٣٦٥٠٠ دولار لترك مستوى الدعم الكبير التالي عند ٣١٠٠٠ دولار فقط.

أوامر بيع وشراء زوج بيتكوين مقابل الدولار على باينانس اعتبارًا من ٢٠ يونيو. المصدر: ماتريال إنديكيتورز/ تويتر

بين المتداولين، دار الحديث في الغالب حول ما يسمى بـ "تقاطع الموت" حول زوج بيتكوين مقابل الدولار على المخطط البياني اليومي والمخططات البيانية لكل ساعة والذي حدث يوم الجمعة. يشير هذا إلى عبور المتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ يومًا عبر المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم، ويعتبر تقليديًا فألًا سيئًا لاستقرار الأسعار.

من الناحية التاريخية، لم تتسبب جميع تقاطعات الموت في خسائر - إذ يتبع بعضها مراحل صعودية حسبما أفاد كوينتيليغراف.

وقد لخص المتداول الشهير كريبتو إد في وقتٍ سابق من الأسبوع: "إن تقاطع الموت مبالغ فيه".

"الشيء الوحيد الذي أخبرك به، هو أنك متأخر جدًا عند فتح صفقات الشراء على المكشوف. فمعظم الحركات الهبوطية تحدث بالفعل قبل التقاطع."

في تعليقٍ منفصل، نصح آدم باك، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكستريم، مستخدمي تويتر أيضًا حول التعامل مع الانحراف السلبي الناتج عن أحداث تقاطع الموت.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار ليوم واحد مع عرض "تقاطع الموت". المصدر: تريدينغ فيو

ولكن في وقت كتابة هذه المقالة تم تداول بيتكوين بانخفاض ٥٪ في اليوم، بينما بلغ إجمالي خسائر ٣ أيام أكثر من ١٤٪.

كانت عمليات التصفية تتصاعد في البورصات، حيث ذهب ما يقرب من ١٥٠ مليون دولار من المراكز في ساعة واحدة فقط بعد انخفاض مفاجئ بنحو ٨٠٠ دولار.

مستثمرو غراي سكيل يحصلون على فرصة بيع

نظرية أخرى حول اتجاه السعر تضمنت مرحلة "فتح" وشيكة في العملاقة المؤسسية غراي سكيل.

فحسبما أشار كوينتيليغراف سابقًا، ستشهد الأسابيع المقبلة إطلاق عدد كبير من أموال المستثمرين بعد فترة إغلاق مدتها ٦ أشهر، مع احتمال زيادة ضغوط البيع حيث يسعى المستثمرون المعتمدون إلى تعويض بعض خسائرهم (التي تحققت بعد بيع أسهمهم في GBTC) عن طريق بيع بيتكوين في السوق الفوري.

بعد ذلك، على النقيض من ذلك، من المفترض أن يكون هناك نقص كبير في نشاط جانب البيع.

مخطط أحداث فتح غراي سكيل. المصدر: بايبيت

الأساسيات تشهد ارتدادًا متزايدًا

في غضون ذلك، أعطت نظرة على أساسيات الشبكة سببًا إضافيًا للقلق. حيث انخفض معدل الهاش، المتدفق بالفعل بفضل التحولات في توزيع القائمين بالتعدين، إلى أقل من ١٠٠ إكساهاش في الثانية (EH/s) بعد أن وصل سابقًا إلى ذروته عند ١٦٨ إكساهاش في الثانية.

كما صورت تقديرات أخرى، رغم أنها ليست دقيقة، الاتجاه الهبوطي لمعدل الهاش.

المخطط البياني لمتوسط ​​معدل الهاش لبيتكوين على مدار ٧ أيام. المصدر: بلوكتشين

كانت الصعوبة، الناشئة عن تعديلين متتاليين هبوطيًا، في طريقها إلى الهبوط الثالث بحوالي ٩,٧٪ في اليوم التالي في غضون تسعة أيام تقريبًا.

كانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها بيتكوين ثلاثة تعديلات على الصعوبة الهبوطية على التوالي أثناء مرحلة الاستسلام للسوق الهابطة السابق في أواخر عام ٢٠١٨.