المضاربون على الصعود يترددون في الشراء عند الانخفاض بعد هبوط سعر بيتكوين بالقرب من ٣٥ ألف دولار

تام شمس - السبت 19 يونيو 2021 02:42 صباحاً - في ١٨ يونيو، واجهت بيتكوين (BTC) والأسواق التقليدية يومًا آخر من الضغط الهبوطي تعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي على حساب الأصول الخطرة وسندات الخزانة.

ومع ذلك، لا يستحق بنك الاحتياطي الفيدرالي كل هذا الخطأ، حيث تتزايد المخاوف بشأن المزيد من التراجع في بيتكوين منذ أسابيع مع تركيز الكثير من المناقشة على اقتراب تقاطع الموت وما يعنيه بالنسبة لمستقبل بيتكوين.

أدى بيع اليوم إلى هبوط سعر بيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم الحاسم البالغ ٣٦٠٠٠ دولار، مما دفع المتداولين إلى توقع ٣٢٥٠٠ دولار كمحطة تالية قبل أن تعيد بيتكوين النظر إلى قاع التأرجح عند ٣٠٠٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

هذه العوامل الفنية جنبًا إلى جنب مع العناوين الرئيسية السلبية في الأخبار، مثل إغلاق السلطات الصينية للقائمين بتعدين العملات المشفرة أو أحدث عملية احتيال على بروتوكول أيرون فاينانسرالذي شهد خسارة مؤيد العملة المشفرة والمستثمر الملياردير مارك كوبان لأموالهم، مما جعل المتداولين يشعرون بالقلق من الانخفاض الحالي لسعر بيتكوين.

مؤشر الخوف والجشع في للعملات المشفرة. المصدر: Alternative.me

نتيجة لهذه المخاوف، انخفض مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة إلى ٢٥، مسجلًا خوفًا شديدًا واستمر في اتجاه الشهر الماضي.

التدفقات الداخلة إلى البورصات ترتفع قبل عمليات البيع المكثفة

تُظهر البيانات من شركة كريبتو كوانت لتحليل البيانات عبر السلسلة أن تدفقات بيتكوين إلى البورصات قدمت بعض التحذير للمتداولين الملتزمين قبل انخفاض هذا الأسبوع من ٤١٠٠٠ دولار إلى ٣٦٠٠٠ دولار. حدث ارتفاع كبير في تدفقات بيتكوين إلى البورصات يوم ١٥ يونيو عندما وصل سعر بيتكوين إلى ٤١٣٠٠ دولار ثم انتقل إلى الانخفاض بنسبة ١٥٪ خلال الأيام الثلاثة التالية.

صافي تدفق بيتكوين لجميع البورصات. المصدر: كريبتو كوانت

أشار أحد المحللين الملاحظين إلى أن نشاط الحيتان في بورصة جيميني للعملات المشفرة، على وجه الخصوص، له علاقة ملحوظة ببعض عمليات البيع الكبيرة التي شهدها سوق العملات المشفرة في عام ٢٠٢١.

ومع توازن تدفق بيتكوين إلى البورصات خلال اليومين الماضيين مع التدفقات الداخلة التي تجاوزت التدفقات الخارجة بشكل طفيف، ينتظر المشاركون في السوق الآن ليروا أي اتجاه يتحرك السعر بعد ذلك مع اقتراب تقاطع الموت المخيف.

الأموال الذكية تستمر في التجميع

بينما تتزايد مخاوف المستثمرين ويبيع بعض المتداولين الذين اشتروا بين أعلى المستويات في مارس ومايو بخسارة، فإن إجمالي المعروض من بيتكوين الذي يحتفظ به أصحاب العقود طويلة الأجل يستمر في الزيادة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في منتصف مايو.

إجمالي المعروض من بيتكوين الذي يحتفظ به مالكي العملات على المدى الطويل. المصدر: غلاسنود

وفقًا لمحلل العملة المشفرة على تويتر "ويليام كليمني الثالث"، تشير البيانات الحديثة على السلسلة إلى أن بيتكوين في ذروة البيع و "تجلس الآن على نقاط انعطاف مهمة تاريخيًا للمؤشرات الرئيسية على السلسلة."

وقد اقترح كليمنتي أن مالكي العملات على المدى الطويل "يواصلون تحصيل خصم بيتكوين"، مما ساعد على تعويض البيع من قبل مالكي المدى القصير، وأشار إلى حقيقة أن "التراكم يزداد قوة".

بشكل عام، لا يزال المستقبل قصير الأجل لبيتكوين محفوفًا بالمخاطر حيث تبع الحالات السابقة لتقاطع الموت ارتدادًا مشابهًا لـ "التصحيح الذي سبق التقاطع"، وفقًا لمحلل العملات المشفرة والمتداول "ريكت كابيتال".

ارتداد بيتكوين بعد تقاطع الموت لعام ٢٠١٩. المصدر: تويتر

من ناحية أخرى، تشير البيانات طويلة المدى إلى مستقبل أكثر تفاؤلًا لأن محافظ الحيتان وحامليها على المدى الطويل يواصلون زيادة أرصدة بيتكوين الخاصة بهم.

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