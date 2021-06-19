الرئيس التنفيذي لشركة عملات مشفرة يقول إن الطفرة الأخيرة في العملات المشفرة أدت إلى زيادة التبني

تام شمس - السبت 19 يونيو 2021 02:42 صباحاً - مرت العملات المشفرة بعدد من دورات الصعود والهبوط منذ بداية الصناعة في عام ٢٠٠٩. ففي حين شهد عام ٢٠١٧ ازدهار صناعة العملات المشفرة حول عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وارتفاع بيتكوين (BTC)، شهد ٢٠٢٠ و٢٠٢١ توسع مجال العملات المشفرة حول التمويل اللامركزي (DeFi) والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs). ومع ذلك، هذه المرة، أدى اهتمام الأفراد والمؤسسات بالعملات المشفرة إلى اعتماد أكبر من أي وقت مضى، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لإحدى شركات العملات المشفرة.

حيث قال سيمون يو، الرئيس التنفيذي لشركة ستورم إكس، في التعليقات التي تم إرسالها إلى كوينتيليغراف: "تزايدت شعبية العملات المشفرة بشكل مطرد على مر السنين، لكن عام ٢٠١٧ ترك طعمًا مريرًا في أفواه الكثير من الناس عندما شهد السوق انكماشًا سريعًا". "ولكن عندما نرى عام ٢٠٢١ ومن الواضح أن الزمن قد تغير".

صاغ يو اقتباساته ردًا على النتائج الأخيرة من هيئة السلوك المالي، أو FCA، في المملكة المتحدة، والتي كشفت أن ٢,٣ مليون بالغ في المملكة المتحدة يمتلكون عملة مشفرة، بناءً على دراسة استقصائية.

في عام ٢٠١٧، ارتفع سعر بيتكوين إلى ارتفاعات قريبة من ٢٠٠٠٠ دولار لكل عملة. وفي عام ٢٠٢١، وصلت بيتكوين إلى أسعار تقارب ٦٥٠٠٠ دولار، بناءً على بيانات تريدينغ فيو.

وقد قال يو: "إن دمج العملات المشفرة في جوانب الحياة اليومية يتيح مجالًا للنمو وترسيخ نفسها على أنها أكثر من مجرد أصل - لقد أصبحت نظامًا ماليًا بديلًا جديًا للعملة الورقية وبدأ الناس في الانتباه"، مضيفًا:

"لم تعد الشركات تظهر في حالات الاستخدام التعسفي، لكنها تزدهر الآن من خلال إضافة فوائد إلى حياة المستهلكين خارج عالم العملات المشفرة. يأتي كل هذا في وقت، وسط جائحة عالمي، حيث كان لدى الناس الوقت لتقييم أوضاعهم المالية، والآن يبحثون عن طرق بديلة ليس فقط لاستثمار الأموال، ولكن أيضًا لكسب المال".

بعد سوق العملات المشفرة الصاعد لعام ٢٠١٧، سقطت الصناعة في سوق هابطة في عام ٢٠١٨. وبقدر ما يذهب السوق الحالي، تقع عملة بيتكوين في نطاق يتراوح بين ٣٠ ألف دولار و٤٠ ألف دولار اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، بانخفاض كبير عن أعلى مستوى لها على الإطلاق. وسيحدد الوقت إذا ما كان سوق العملات المشفرة يتجه إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي في المستقبل.