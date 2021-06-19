مستخدمو العملات المشفرة سيتمكنون في تكساس قريبًا من شراء وبيع التوكنات في سلسلة متاجر كبرى

تام شمس - السبت 19 يونيو 2021 02:42 صباحاً - قد يتمكن المتسوقون الراغبون في صرف أموالهم من العملات المشفرة لشراء البقالة قريبًا من القيام بذلك في العديد من محلات السوبر ماركت H-E-B في تكساس.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيوستن كرونيكل يوم الجمعة، تستعد شركة كوين كلاود لتركيب أجهزة الصراف الآلي في ٢٩ موقعًا من مواقع H-E-B في منطقة هيوستن. ستسمح أجهزة الصراف الآلي للعملاء بشراء وبيع أكثر من ٣٠ عملة مشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE) ولايتكوين (LTC)، وبعض توكنات التمويل اللامركزي والعملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي.

حيث صرح كريس ماكلاري، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كوين كلاود، إنه يتوقع "أن يصبح تجار التجزئة على دراية متزايدة بالدور المهم الذي تلعبه العملات الرقمية في المستقبل". يقال إن شركة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ستقوم بإعداد جهازها رقم ٢٠٠٠ في متجر H-E-B، مما يسمح للعملاء بإجراء معاملات العملات المشفرة باستخدام النقد وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان.

أصبحت تكساس أيضًا إلى حدٍ ما بقعة جذب لشركات التعدين المشفرة، نظرًا لمصادر الولاية للطاقة المتجددة وشبكة الطاقة غير المنظمة. أعلنت بلوكاب أنها ستؤسس مكاتب في أوستن، وقالت شركة ريوت بلوكتشين إنها تخطط للاستحواذ على منشأة بيانات شرق عاصمة الولاية مقابل ٦٥٠ مليون دولار.

تأسست H-E-B في عام ١٩٠٥، وهي واحدة من أقدم سلاسل محلات السوبر ماركت في تكساس، مع ٤٠٠ موقع في جميع أنحاء الولاية وكذلك المكسيك. وقد احتلت الشركة المرتبة ١٣ في قائمة بروغريسيف غروسر لعام ٢٠٢١ لأفضل بائعي التجزئة للمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية في أمريكا الشمالية، وقد أشاد بها العديد من السكان لتبرعاتها الغذائية في أعقاب الكوارث الكبرى بما في ذلك العاصفة الشتوية الكبرى في وقتٍ سابق من هذا العام.