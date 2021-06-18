بيتكوين تعيد اختبار مستوى الدعم بقيمة ٣٧ ألف دولار، والذهب والأسهم ينخفضان بسبب تعليقات الاحتياطي الفيدرالي

تام شمس - الجمعة 18 يونيو 2021 03:48 صباحاً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) مرة أخرى إلى ٣٧٣٦٥ دولارًا اليوم بعد محاولة فاشلة من قبل المضاربين على الصعود لاستعادة مستوى ٤٠٠٠٠ دولار. يأتي التراجع المتجدد مع تراجع سوق الأسهم والسلع أيضًا نتيجة تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم مما أدى إلى انخفاض أسعار كل من بيتكوين والذهب.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين ارتفع من ٣٨٢٠٠ دولار في ساعات التداول المبكرة يوم الخميس إلى أعلى مستوى فوق ٣٩٥٠٠ دولار بحلول منتصف النهار قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى عند ٣٧٣٦٥ دولارًا مع سيطرة المضاربين على الهبوط على السوق.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

التدفقات الداخلة إلى بورصات التداول الفوري تزداد

كانت إحدى الإشارات التي تم تقديمها قبل انخفاض سعر بيتكوين يوم ١٧ يونيو هي زيادة التدفقات الداخلة إلى البورصات الفورية مما دفع بعض المحللين إلى التكهن بأن المتداولين الذين فشلوا في جني الأموال بالقرب من القمة يستفيدون من الارتفاعات المنخفضة لتحقيق مكاسب.

ومع تكثيف عمليات البيع، شهد التدفق الصافي لبيتكوين إلى البورصات ارتفاعًا ملحوظًا وقد أدى ضغط البيع هذا، إلى جانب عدم وجود مشترين عند الانخفاض، أبقى بيتكوين أقل من ٣٨٠٠٠ دولار.

صافي تدفق كل عملات بيتكوين على البورصات. المصدر: كريبتو كوانت

في حين أن تدفقات بيتكوين الأخيرة إلى البورصات تشير إلى نظرة مستقبلية هبوطية على المدى القصير، فمن الجدير بالذكر أيضًا أن محافظ الحيتان التي تحتوي على ما بين ١٠٠ بيتكوين و١٠٠٠٠ بيتكوين قد زادت بالفعل من ممتلكاتها بمقدار ٩٠٠٠٠ بيتكوين خلال الخمش وعشرين يومًا الماضية، مما يشير إلى فترة أكثر إيجابية على المدى الطويل.

الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين آخذة في الارتفاع

هناك مصدر آخر للحصول على نظرة عامة أفضل حول كيفية توزيع الأموال عبر السوق وهو النظر إلى الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين وإيثريوم (ETH).

ووفقًا لديلفي ديجيتال، "انخفضت الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين وإيثريوم منذ منتصف مايو"، ولكن كانت هناك زيادة طفيفة في الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين مؤخرًا. ظل هذا الرقم ثابتًا بالنسبة إلى إيثريوم، "مما يشير إلى أن المتداولين يحاولون وضع أنفسهم لتحرك بيتكوين بدلًا من ذلك."

التغيير في الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين وإيثريوم. المصدر: ديلفي ديجيتال

قالت ديلفي ديجيتال أيضًا أن حركة السعر الأخيرة لعملة بيتكوين والذهب أعادت إحياء المناقشات حول قدرة كل منهما على العمل "كأصل ملاذ آمن"، حيث يرى المستثمرون بشكل متزايد أن الذهب هو التحوط الرئيسي للتضخم، مما يعني "ارتفاع التضخم يمكن أن يؤثر سلبًا على مؤشر الاتجاهات لبيتكوين".

انحراف سعر بيتكوين مقابل الذهب. المصدر: ديلفي ديجيتال

بالنظر إلى أن كلا الأصلين استجابوا بشكل سلبي لتعليقات باول، فهناك احتمال أن يؤدي الارتباط الملحوظ بين بيتكوين والذهب في عام ٢٠١٩ إلى إحياء السرد القائل بأن بيتكوين قد تطورت إلى أصل ملاذ آمن.

العملات البديلة تفقد قوتها

اتجه سوق العملات الرقمية الشامل إلى الانخفاض في ١٧ يونيو حيث أثر قلة التفاؤل بشدة على معظم التوكنات.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

تشمل الاستثناءات الملحوظة لركود السوق زيادة بنسبة ٣٤٪ لشبكة شين فين (XDC) بعد شراكة مع فلير فاينانس وزيادة بنسبة ٣٢٪ لشركة نو سايبر (NU) التي استفادت من اندماجها الأخير مع مشروع كيب لتشكيل منظمة كينو داو الكستقلة اللامركزية.

كما هو موضح في المخطط البياني أدناه، التقطت خدمة نيوز كويك™ من كوينتيليغراف ماركتس برو الاندماج المعلن بين نو سايبر وكيب يوم ١٥ يونيو وتبع ذلك زيادة في درجة فورتكس™ إلى ٧٤ يوم ١٦ يونيو تقريبًا قبل ١٥ ساعة من ارتفاع العملة البديلة بنسبة ٤٤٪.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر NU. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٤٦٣ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٥,١٪.

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