الجمهوريون في مجلس النواب يبدأون في قبول التبرعات بالعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 17 يونيو 2021 11:54 مساءً - أعلنت لجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية، أو NRCC، يوم الخميس أنها ستبدأ في قبول تبرعات الحملة بالعملات المشفرة كجزء من جهد أوسع لاستعادة مجلس النواب ومنع الديمقراطيين من متابعة أجندتهم السياسية.

حيث قال رئيس مجلس الإدارة "توم إيمرسون" في بيان: "تفخر لجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية بقيادة عملية قبول مساهمات الحملة بالعملات المشفرة"، مضيفًا:

"نحن نركز على متابعة كل السبل الممكنة لتعزيز مهمتنا المتمثلة في إيقاف أجندة نانسي بيلوسي الاشتراكية واستعادة الأغلبية في مجلس النواب، وستساعد هذه التكنولوجيا المبتكرة في تزويد الجمهوريين بالموارد التي نحتاجها للنجاح".

سيقبل الحزب الجمهوري المدفوعات بعملة بيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة من خلال بيتباي، وهو معالج دفع رقمي رائد. يمكن تصفية العملات المشفرة المستلمة من خلال بيتباي على الفور مقابل الدولار.

وفي حين تلقت العملة المشفرة بعض الدعم من المشرعين الجمهوريين، مثل سينثيا لوميس وكيفن مكارثي، كان تاريخ الحزب الحديث معاديًا إلى حد كبير للأصول الرقمية. أثناء وجوده في منصبه، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من وزير الخزانة "ملاحقة بيتكوين". كذلك قدمت الإدارة المنتهية ولايتها لقطة فاصلة لصناعة العملات المشفرة في أواخر عام ٢٠٢٠ من خلال دعم اللوائح الأكثر صرامة بشأن المحافظ ذاتية الحفظ.

على الجانب الآخر من الطيف الجمهوري، بدأ الليبرالي "راند بول"، عضو مجلس الشيوخ من ولاية كنتاكي، في قبول مدفوعات بيتكوين في عام ٢٠١٥.

وتبنى العديد من الديمقراطيين الأمريكيين أيضًا وجهات نظر سلبية تجاه العملة المشفرة، حيث وصفت السناتور إليزابيث وارين أصولًا مثل بيتكوين بأنها "أموال خاصة رقمية زائفة".

ومع ذلك، أعلن الديمقراطيون مؤخرًا عن تشكيل فريق عمل جديد مخصص للعملات المشفرة. حيث قالت النائبة ماكسين ووترز، التي تشغل منصب رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إن المجموعة "ستشترك مع المنظمين والخبراء للقيام بغوص عميق في هذه الصناعة غير المفهومة جيدًا والمنظمة بشكل بسيط للغاية.