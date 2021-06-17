هاواي تشهد أكبر زيادة في الطلب على العملات المشفرة من الولايات الأمريكية هذا العام

تام شمس - الخميس 17 يونيو 2021 11:54 مساءً - يشير تقريرٌ جديد من إم آي كيو ديجيتال إلى أن الطلب على العملات المشفرة قد زاد بشكل أكبر في ولايتي هاواي وكاليفورنيا بالولايات المتحدة في عام ٢٠٢١.

ووفقًا للبيانات التي تم جمعها من مؤشرات غوغل التي تقارن متوسط ​​الفائدة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢١، ذكرت إم آي كيو ديجيتال أن هاواي شهدت زيادة بنسبة ٦٨٧٪ في الطلب على العملات المشفرة عن ذلك في عام ٢٠٢٠، حتى أكثر من ولاية كاليفورنيا التي احتلت المركز الثاني بنسبة ٦٥٥٪. ومع ذلك، من المرجح أن يجد المستخدمون شركات في كاليفورنيا على استعداد لقبول مدفوعات العملات المشفرة، حيث يقوم ٤٤٠ حاليًا بذلك مقارنة بـ ١٨٠ في فلوريدا - موطن مؤتمر بيتكوين ٢٠٢١.

حيث قال التقرير: "قد لا تكون العملة المشفرة جزءًا من الاقتصاد السائد حتى الآن، لكن الطلب مرتفع جدًا في بعض الولايات، والسلطات المالية الأمريكية تبحث عن طرق لتنظيم السوق". "حوالي ٦٪ من سكان الولايات المتحدة يستخدمون أو يمتلكون العملات المشفرة، وهذا الاتجاه آخذ في الازدياد."

وأضاف التقرير أن دوجكوين (DOGE) شهدت أكبر زيادة في السعر، حيث قفزت ٦٩٠٠٪ منذ ديسمبر ٢٠٢٠. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن الطلب على بيتكوين (BTC) قد زاد أكثر في جميع أنحاء الولايات المتحدة في هاواي ونيفادا. في وقت كتابة المقالة، كان سعر دوجكوين وبيتكوين ٠,٣١ دولار و٣٧٨١٦ دولارًا على التوالي.

ومن المحتمل أن تنجذب الشركات والمستثمرون الأفراد في مجال العملات المشفرة إلى دول مختلفة لأطر تنظيمية مختلفة. نظرًا لأن حكومة الولايات المتحدة تركت إلى حد كبير مسألة تنظيم العملات المشفرة للولايات الفردية - يسمح دستور الولايات المتحدة بهذا التمييز بين القانون الفيدرالي وقانون الولاية - فقد تبدو ولاية مثل تكساس ذات اللوائح الأقل على شبكة الطاقة الخاصة بها أكثر جاذبية للقائمين بتعدين العملات المشفرة. يبدو أن وايومنغ تجتذب شركات بلوكتشين من خلال العمل الذي أنجزه السيناتور المؤيدة للعملات المشفرة سينثيا لوميس وكيتلين لونغ، الرئيس التنفيذي للبنك الرقمي أفانتي بنك آند تراست.

ومع ذلك، يعمل المشرعون في هاواي أيضًا على ترسيخ الولاية كملاذ آمن تنظيمي لمتداولي العملات المشفرة والشركات. ففي أوائل العام الماضي، بدأت الولاية في النظر في مشروع قانون يتضمن دعم البنوك في حفظ الأصول الرقمية. وفي مارس الماضي، أنشأت هاواي أيضًا إطار تنظيمي للعملة الرقمية يهدف إلى جذب شركات العملات المشفرة إلى الولاية.