سائق ناسكار يختار الدفع بالعملات المشفرة في صفقة الرعاية

تام شمس - الخميس 17 يونيو 2021 11:54 مساءً - سيتلقى لاندون كاسيل، سائق سيارات السباق المحترف في سلسلة إكس قينيتي من ناسكار، جزءًا من راتبه في صورة بيتكوين ولايتكوين كجزء من رعاية مع وسيط العملات المشفرة "فوياجر".

ووفقًا لتقرير يوم الخميس من وكالة أسوشيتد بريس، أنهت فوياجر اتفاقية مدتها ١٩ عامًا لرعاية كاسيل بدءًا من نهاية هذا الأسبوع في سباق ناسكار في ناشفيل سوبرسبيدواي. وقال كاسيل إن الشركة ستدفع مقابل الصفقة بالكامل بالعملات المشفرة، مع "محفظة من الأصول الرقمية المختلفة" التي تشمل بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC).

يقال إن سائق ناسكار كان بالفعل "نشطًا جدًا" في سوق لايتكوين بالإضافة إلى التوكنات الأخرى وحقق مكاسب كبيرة لعدة سنوات. تُظهر صورة ملفه الشخصي على تويتر الشاب البالغ من العمر ٣١ عامًا وهو يرتدي معدات السباق بعيون ليزر - وهو مؤشر على وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء اهتمامه بالعملات المشفرة.

حيث قال كاسيل: "هناك عدد قليل من الرواد الذين يحبون العملات المشفرة، لكنني على الأرجح أحد أولئك الذين قضوا فترة طويلة بما يكفي وأنا مرتاح تمامًا لكيفية عملها". "يمكنني تداولها على الفور قبل أن يتغير السوق أو التمسك به أثناء صعود السوق أو انخفاضه وإخراج القليل، ودفع فواتيري بها والاحتفاظ بالباقي."

أقام سائقو ناسكار الآخرون علاقات مع شركات العملات المشفرة على مر السنين. ففي عام ٢٠٢٠، قام جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بمعاينة سيارة كاش آب من سكوير ليقودها داريل "بوبا" والاس في سلسلة سباقات ناسكار - حيث تم زخرفة السيارة باثنين من شعارات بيتكوين على الأقل.