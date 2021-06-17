منصة Rentible.io لأول مرة تتيح الدفع بالعملات المشفرة بين المستأجرين وأصحاب العقارات

بطريقة مماثلة للطريقة التي أعادت بها الاقتصادات التشاركية مثل Uber أو Lyft أو Airbnb إعادة تشكيل الصناعة وسلوك المستهلك في العقد الماضي ، نشهد الآن تحولًا جوهريًا في أسس تكنولوجيا المعلومات من خلال اعتماد تقنيات ومفاهيم وعقائد اقتصادية جديدة ، مما يعزز الأساس للخطوة التطورية التالية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام ، و الاقتصادات التشاركية القائمة على المجتمع بشكل خاص.

إذا كنت مالكًا يؤجر عقارًا ، وإذا كنت قد تلقيت مدفوعات الإيجار بعملة Bitcoin بدلاً من عملة حقيقية طوال عام 2020 ، فإن عائدك الفعلي قد تضاعف أربع مرات إن لم يكن أكثر في عام 2021.

يبدو هذا واضحًا لعشاق العملات المشفرة ، ولكن دعونا لا ننسى أن الغالبية العظمى من أصحاب العقارات وأصحاب المنازل في جميع أنحاء العالم ، وكثير منهم مهتمون بالفعل بالمغامرة بالعملات المشفرة والحصول على إيجار بعملات BTC أو ETH أو LTC أو غيرها من العملات المشفرة ، ولكنهم لا يعملون حتى كيفية فتح محفظة الكترونية.

في أغلب الأحيان ، قد يتعطل المستأجر لمدة طويلة دون توفر الأموال لدفع الإيجار أو إيداع وديعة لحجز الشقة.

من المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة مع الأزمة المالية العالمية الوشيكة في حقبة ما بعد كوفيد 19.

من ناحية أخرى ، لا يستطيع هؤلاء المستأجرون المحتاجون الحصول على قرض ولا يريدون بيع عملاتهم المشفرة ، لأنهم يتوقعون ارتفاع قيمتها.

غالبًا ما يرسل الطلاب الأجانب والمغتربون الذين ينتقلون من بلد إلى آخر وديعة مقدمًا لتأمين عقار وجدوه عبر الإنترنت فقط ليكتشفوا عند وصولهم أن العقار مؤجر بالفعل لعدة أشخاص آخرين بالتوازي (أو حتى أن العقار أصلاً غير موجود) ، و أنهم وقعوا ضحية لعمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت المسماة ب ““let-and-run”.

هذه ثلاثة أمثلة فقط على أوجه المشاكل الحالية في السوق والتي يمكن لخصائص تقنية blockchain معالجتها وتحسينها وإحداث ثورة فيها عند دمجها في Proptech (تقنية الملكية العقارية) ، وهنا يدخل النظام البيئي Rentible إلى الواجهة.

تطور الإيجار: عملات مشفرة و أرخص وأصغر حجمًا

تُعد Rentible حلاً رائدًا يجلب Proptech اللامركزية إلى الناس كافة ويمكّن المستأجرين وأصحاب العقارات من إرسال و تلقي مدفوعات الإيجار بعملات مشفرة متنوعة مع تبسيط العمليات في السوق.

إنها رؤية لمنصة مستقلة وشفافة وبديهية من شأنها ضخ القدرات العظيمة لتقنية blockchain في Proptech ، من تطبيق السجلات غير القابلة للتغيير لسندات الملكية لمنع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، من خلال تجمعات الأصول التي تمكن المشاركين من الحصول على قروض قصيرة الأجل دفع الإيجار ، وإرسال واستلام قيمة الإيجار والودائع بالعملة المشفرة بين المستأجرين وأصحاب العقارات سهلة بنقرة زر واحدة ، والتي هي البوصلة التي توجه جوهر المشروع.

تم تأسيس شركة Rentible من قبل فريق من مطوري Proptech المخضرمين وخبراء بلوكتشين ، وهي تعتمد على منصة Lakotarsak الحائزة على جوائز وموقع الشراكة RoomMatesUK ، والتي تم إنشاؤها في الأصل لدعم الطلاب والمهنيين الشباب الذين يبحثون عن إقامة مشتركة متوسطة إلى طويلة الأجل ، والتي نمت حتى وصلت لأكثر من مليون مستخدم.

بصفتها نظامًا بيئيًا لامركزيًا واقتصادًا تشاركيًا ، ستعمل Rentible في سوق الإيجارات متوسطة إلى طويلة الأجل والتي هي مربحة للغاية ، وباعتبارها أول تطبيق DApp لإدارة تأجير العقارات وبرؤية شاملة 360 درجة لهذا القطاع في السوق، فقد تم إنشاؤها لتضع نفسها كمحرك أول من بين مشاريع الجيل التالي من Proptech التي من المؤكد أنها ستتبع هذه المساحة الضخمة الغير المستغلة والتي تشكل جزءًا من سوق ضخم يبلغ 3.2 تريليون دولار أمريكي ، مع إيجارات بقيمة 1.12 مليار دولار ، وإيرادات متوقعة تبلغ 335 مليار دولار للاقتصاد التشاركي بحلول عام 2025.

انضم لـ Rentible

أظهرت تقنية Blockchain قدراتها العظيمة في الصناعة وقدراتها المبتكرة في الربع الأول من عام 2021 ، مع التعرض السائد والاستعمال الحالي لمبادئ الاقتصاد التشاركي (DeFi) و العملات الغير قابلة للاستبدال (NFT).

إن الطبيعة المركزية الشديدة الحالية لصناعة Proptech تجعلها مناسبة تمامًا لمشاريع blockchain وهذا هو المكان الذي تسعى فيه Rentible إلى اتخاذ مرحلة ابتكارية مركزية. حيث تدمج Rentible الخصائص الابتكارية لتكنولوجيا blockchain في منصة NextGen Proptech الحديثة ، والتي ستقدم حوافز رمزية عبر عملتها المشفرة المملوكة لها والتي تغذي النظام البيئي – RNB.

من بين الأشياء الأخرى ، يمكن استخدام RNB للوصول إلى الميزات المخفضة عبر النظام البيئي – سواء على Rentible أو أحد شركائها من الأطراف الثالثة ، وتلقي المكافآت واستردادها ، والوصول إلى مجموعات القروض و الاستلاف ، والاستفادة من القوائم المتميزة ، وتسليط الضوء على الميزات ، وكذلك المشاركة في التحكيم وحوكمة المجتمع.

سوف تستفيد شركة Rentible من التآزر بين الخبرة الواسعة لفريقها في هذا المجال وخبرة فريقها التكنولوجية لتطوير منصة ناجحة تعالج مشاكل السوق القديمة بينما تكافئ مستخدميها من خلال 5 نقاط رئيسية:

بناء اقتصاد لا مركزي خالٍ من الوسطاء الباهظين الغير لازمين، ورسوم الخدمة والعمولات الضخمة ، لسوق الإسكان العالمي على المدى المتوسط والطويل ، والذي سيكون بمثابة محور مباشر لإجراء معاملات الإيجار في العملات المشفرة بين الملاك والمستأجرين ، أصحاب المنازل وزملاء السكن دمج السجلات غير القابلة للتلاعب بالعقود الذكية الغير موثوقة لتحييد مخاطر الاحتيال على نطاق واسع والسرقة والتلاعب بالبيانات الخاصة إنشاء تجمع إيداع للودائع حيث يمكن للمشاركين الاستفادة من حصص الأصول كمتبنين أوائل وضع آلية قروض مشفرة تسمح للمشاركين من العوام بالاستفادة كمقرض أو مقترض عند الحاجة تقديم مجموعة من المكافآت لحاملي عملة RNB كجزء من تحفيز نمو النظام البيئي

تتمثل إحدى المزايا الفريدة لـ Rentible في جاذبيتها لكل من قاعدة المستخدمين المتزايدة وذات القيمة العالية للمتبنين الأوائل وعشاق العملات المشفرة والملايين في جميع أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى تحويل معاملاتهم الإيجارية من عملات حقيقية إلى عملات مشفرة ولكن لا يعرفوا من أين وكيف يبدأوا ذلك.

تقدم شركة Rentible للتبني الجماعي السائد نموذجًا جديدًا لجعل المدفوعات المتعلقة بالإيجار مع العملات المشفرة في متناول الجميع ، سواء أكانوا على دراية بالعملات المشفرة أم لا ، ومن خلال القيام بذلك – يعد بمثابة بوابة داخلية سهلة للملايين في عالم العملات المشفرة.

بالإضافة إلى أنَّ Rentible تم قبول إدراجها ضمن بورصة من أفضل 20 بورصة في العالم, وستكون متاحة للعموم خلال الأسابيع القادمة

لمزيد من التفاصيل حول Rentible و RNB ، يرجى الرجوع إلى ما يلي:

الموقع الرئيسي: https://rentible.io

المستند التقني: https://whitepaper.rentible.io

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