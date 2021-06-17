شركة الوساطة "فوتو" في هونغ كونغ توقف العقود الآجلة للعملات المشفرة بسبب القضايا التنظيمية

تام شمس - الخميس 17 يونيو 2021 11:48 صباحاً - أفادت تقارير أن شركة وساطة عبر الإنترنت مقرها هونغ كونغ أوقفت تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة بسبب مخاوف تنظيمية.

حيث أوقفت فوتو سكيوريتيز، وهي إحدى أكبر شركات الوساطة التجارية في آسيا، دعم العقود الآجلة للعملات المشفرة وخدمات التداول استجابةً للمتطلبات التنظيمية، حسبما أفادت النشرة المالية الصينية سينا فاينانس يوم الخميس.

وبحسب ما ورد ذكرت خدمة عملاء المنصة أن التعليق سيؤثر على العقود الرئيسية بما في ذلك عقود بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية، أحد أقدم عقود بيتكوين (BTC) الآجلة في العالم.

وقد أشار فريق خدمة العملاء أن منتجات العملات المشفرة غير العقود الآجلة مثل غراي سكيل بيتكوين ترست وأوزبري بيتكوين ترست ستظل متاحة على فوتو.

تأسست شركة فوتو سكيوريتيز في عام ٢٠١٢، وهي شركة استثمارية مدرجة في بورصة ناسداك بدعم من قطب الإنترنت الصيني تنسنت. تقدم شركة فوتو هولدينغز التي تعمل في مجال الوساطة خدمات إدارة الثروات في بلدان مثل الصين وهونغ كونغ والولايات المتحدة. ومؤسس الشركة ومديرها التنفيذي ليف هوا لي هو موظف سابق في تنسنت.

في أوائل يونيو، أعلن المسؤولون التنفيذيون في شركة فوتو عن خطط الشركة لتوسيع خدمات العملة المشفرة خارج الصين وسط حملة بكين المتجددة على بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى.

وقد قامت شركة هوبي، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، يوم أمس بتقييد خدمات المشتقات المشفرة للمستخدمين الجدد والحاليين بسبب مخاوف بشأن القمع التنظيمي في الصين. في الشهر الماضي، ورد أن المنظمين في هونغ كونغ تحركوا لحظر تداول الأفراد في هونغ كونغ بعد تكهنات طويلة الأمد حول الحظر المحتمل.