حيتان "الملايين" تلتهم ٩٠ ألف بيتكوين خلال الـ ٢٥ يومًا الماضية

تام شمس - الخميس 17 يونيو 2021 11:48 صباحاً - تقوم حيتان بيتكوين بالتخزين، حيث قامت عناوين "الملايين" بتجميع حوالي ٩٠ ألف بيتكوين بقيمة ٣٦٧ مليار دولار خلال الـ ٢٥ يومًا الماضية.

وتم تحديد التراكم بواسطة مجمع بيانات سوق العملات المشفرة "سانتيمنت"، والذي حدد أن المحافظ التي تحتوي على ما بين ١٠٠ و١٠٠٠٠ بيتكوين - التي وصفهتا سانتيمنت بأنها عناوين "طبقة المليونيرات" - هي الآن أكبر شريحة من مزودي بيتكوين وتمثل حاليًا ٤٨,٧٪ من المعروض من بيتكوين.

فورة الشراء الأخيرة تضع عناوين المليونير عند أعلى مستوى لها خلال سبعة أسابيع لعدد عملات بيتكوين المحتفظ بها، مع العناوين التي تمثل أكثر من ٩,١١ ملايين بيتكوين - بانخفاض نسبته ٢٪ فقط من أعلى مستوى لها في منتصف أبريل.

كذلك يبدو أن القائمين بالتعدين يقومون بتجميع بيتكوين، مع شركة التحليلات على السلسلة، غلاسنود، التي تحدد أن تدفقات بيتكوين الأسبوعية من عناوين التعدين قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند ١,٧ مليون دولار تقريبًا في ١٦ يونيو.

بالنظر إلى الطرف الآخر من مقياس الحيتان، أشارت غلاسنود إلى أن حصة العرض التي تمثلها العناوين التي تحتوي على أقل من عملة بيتكوين واحدة قد تضاعفت منذ ديسمبر ٢٠١٧ لتشكل ما يقرب من ٥٪ من القيمة السوقية لبيتكوين.

في حين يبدو أن العديد من الحيتان والقائمين بالتعدين يقومون بتجميع عملاتهم توقعًا لارتفاع الأسعار، حدد مراقب المعاملات ويل أليرت عمليتي تحويل بقيمة ٥٠٠٠ بيتكوين أو ٢٠٠ مليون دولار تقريبًا لكل منهما متجهة إلى كوين بيز منذ ١٤ يونيو، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين الكبار على الأقل يتطلعون إلى تداول عملات بيتكوين الخاصة بهم.