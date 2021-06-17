هيئة الأوراق المالية والبورصات تفتح التعليقات حول إذا ما كانت ستوافق على صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة من فان إيك

تام شمس - الخميس 17 يونيو 2021 02:44 صباحاً - أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمرًا يسمح للجمهور بالتعليق على تغيير القاعدة المقترح الذي يحيط بصندوق تداول بيتكوين من شركة إدارة الأصول "فان إيك".

وفقًا لوثيقة يوم الأربعاء من هيئة الأوراق المالية والبورصات، لم تتوصل الهيئة التنظيمية بعد إلى قرار بشأن إذا ما كانت ستوافق أو ترفض صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من فان إيك، ولكنها "تسعى وتشجع الأشخاص المهتمين على تقديم تعليقات" على الاقتراح. على وجه التحديد، تطلب الهيئة من الجمهور النظر فيما إذا كانوا يعتقدون أن صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة سيكون عرضة للتلاعب ومصمم لمنع الأعمال والممارسات الاحتيالية والتلاعب.

كما طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من الناس التفكير في "مدى ملاءمة بيتكوين كأصل أساسي لمنتج يتم تداوله في البورصة"، والسيولة والشفافية في سوق بيتكوين (BTC). تتطلب القواعد الحالية أن تهدف بورصات الأوراق المالية الوطنية إلى "حماية المستثمرين والمصلحة العامة".

أي شخص مهتم بالتعليق على صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة المقترح سيكون أمامه حتى ٢١ يومًا بعد نشر الأمر في السجل الفيدرالي، و٣٥ يومًا بعد النشر في نفس السجل للدحض. يمكن لأفراد الجمهور إرسال تعليقاتهم من خلال موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات أو عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي.