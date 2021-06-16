منظمة مستقلة لامركزية جديدة تنطلق بعد جولة تمويل بقيمة ٢٣٠ مليون دولار تضمنت بيتر ثيل وآلان هوارد

تام شمس - الأربعاء 16 يونيو 2021 02:55 مساءً - يتم إطلاق بيت داو، وهي منظمة مستقلة لامركزية جديدة، بعد جولة تمويل بقيمة ٢٣٠ مليون دولار بقيادة الملياردير الرأسمالي بيتر ثيل.

وقد أعلنت بيت داو عن إطلاق المنظمة المستقلة اللامركزية يوم الثلاثاء بالتزامن مع استكمال بيع خاص من شركاء أوليين بقيادة ثيل وبانتيرا كابيتال ودراغون فلاي كابيتال وفاوندرز فند.

ومن بين المستثمرين الآخرين الملياردير مدير صندوق التحوط آلان هوارد، ومنصة السيولة سبارتان غروب وجامب كابيتال وفينبوشي وكاين وارويك من بروتوكول التمويل اللامركزي "سينثيتيكس"، من بين ما مجموعه أكثر من ٢٠ لاعبًا في صناعة التمويل اللامركزية.

تعد بايبيت، وهي واحدة من أكبر بورصات مشتقات العملات المشفرة في العالم، مؤيدًا أوليًا رئيسيًا لبيت داو، وتعهدت بتقديم مساهمات متكررة إلى المنظمة الجديد عند الإطلاق. حيث تعهدت الشركة على وجه التحديد بمساهمة ٢,٥ نقطة أساس من حجم تداول العقود الآجلة لخزينة بيت داو، والتي من المتوقع أن تولد أكثر من مليار دولار سنويًا بناءً على معدلات التشغيل لهذا العام، وفقًا لما قالته المنظمة.

سيتم استخدام خزانة بيت داو التي تعمل بالمساهمات المتكررة لتوفير السيولة وكذلك لدفع بروتوكولات جديدة مثل البورصات اللامركزية وبروتوكولات الإقراض.

ووفقًا للإعلان، تخطط بيت داو أيضًا لدعم مشاريع بلوكتشين من خلال المنح، ومساعدة المشاريع القائمة والناشئة من خلال مقايضات التوكنات.

قال متحدث باسم بيت داو لكوينتيليغراف إن المنظمة ستوظف فرقًا دائمة وقائمة على المشاريع، بما في ذلك المستشارون من سبارتان ودراغون فلاي، ومطورين من سوشي سواب.