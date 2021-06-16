اللوائح تدفع البورصات الكورية إلى إزالة العملات، مع التحذير من العملات عالية المخاطر

تام شمس - الأربعاء 16 يونيو 2021 02:55 مساءً - يستمر سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية في التحول تحت وطأة الضغوط التنظيمية المتزايدة. إذ تحركت بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل أبّيت هذا الأسبوع لإزالة أو التحذير من أصول رقمية معينة اعتبرتها عالية المخاطر بالنسبة للمستثمرين.

يبدو أن هذا الاتجاه، كما لاحظ المراسلون المحليون، قد نشأ بسبب زيادة مستوى تدخل المنظمين الماليين في عمليات مزودي خدمات العملات المشفرة. في الأسبوع الماضي، ورد أن وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) تواصلت مع ٣٣ منصة تداول عملات مشفرة للتحذير من أنها ستجري استشارة ميدانية قبل ٢٤ سبتمبر.

وتهدف هذه المشاورات إلى التحقق مما إذا كانت الشركات متوافقة أم لا مع المتطلبات التي حددها قانون المعاملات المالية المحددة، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس من هذا العام.

قامت أبّيت بإزالة مارو وباي كوين وأوبزرفر وسولف.كير وكويزتوك الأسبوع الماضي وأصدرت تحذيرات على موقعها باللغة الإنجليزية بشأن ستة أصول في ١١ يونيو، مما أدى إلى عملية مراجعة مدتها أسبوع، على أن يصدر القرار النهائي بحلول نهايتها بشأن إذا ما كان ستتم إزالة هذه العملات الستة أم لا . وحسبما أشارت كوريان هيرالد، أدت عمليات الإزالة الأولية إلى انخفاض حاد في أسعار العملات، مع خسائر نموذجية تتراوح بين ٥٠ و٧٠٪ من حيث القيمة. بالإضافة إلى تحذيرات الاستثمار المنشورة باللغة الإنجليزية، يقال إن تحذيرات الاستثمار الجديدة من أبّيت تمتد إلى ٢٥ أصلًا مختلفًا، أو ما يقرب من ١٤٪ من العملات المدرجة على المنصة.

بالإضافة إلى أبّيت، اتخذت ١١ بورصة من أصل ٢٠ بورصة حصلت على شهادة نظام إدارة الأمن خطواتٍ مماثلة، كذلك تواصلت دائرة الرقابة المالية الكورية هذا الأسبوع مع بورصات متعددة تطلب منهم تزويد الوكالة بتفاصيل شطبها أو تعليقها للأصول.

بالإضافة إلى الاتصالات المباشرة للوكالات مع البورصات، قامت لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC)، المكلفة بالإشراف على سوق العملات المشفرة، بتشكيل خمس مجموعات عمل جديدة سيتم تكليف كل منها بمهام محددة مرتبطة بتنفيذ التنظيم الجديد لنظام العملات المشفرة في كوريا بدءًا من تقديم المشورة للبورصات التي تسعى للتسجيل أو العمل مع الجمعية الوطنية لسن تدابير تهدف إلى تحسين النظام البيئي للعملات المشفرة في البلاد.

ويشار إلى الأدوار المعينة للمجموعات في التسميات الخاصة بها: مجموعة المواقف اليومية، ومجموعة التقارير والاستجابة، والمجموعة الاستشارية الفورية، ومجموعة سوق رؤوس الأموال، ومجموعة تحسين النظام. وستعمل المجموعات تحت رعاية وحدة الاستخبارات المالية جنبًا إلى جنب مع مكتب مكافحة غسيل الأموال التابع لخدمة الإشراف المالي والمقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية في كوريا ومستودع الأوراق المالية الكوري والاتحاد الكوري للمصارف وكوسكوم.

في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أفاد كوينتيليغراف أن السياسة الجديدة من لجنة الخدمات المالية الكورية ستتطلب أن تصنف البنوك أي عملاء لبورصات العملات المشفرة على أنهم "مرتفعو المخاطر". أوضحت الوكالة أيضًا خارطة الطريق الخاصة بها لضمان قيام بورصات العملات المشفرة التي تسعى للحصول على إذن بتنفيذ مراقبة قوية للمعاملات ودعم متطلبات معرف المستخدم القوية. بعد الموعد النهائي في ٢٤ سبتمبر، سيتم تكليف مسؤولي الاستخبارات المالية بفحص أنشطة تداول بورصات العملات المشفرة المتقدمة بالطلبات لفترة مراجعة مدتها ثلاثة أشهر.