شيبا إينو وتشيليز تقفزان بنسبة ٣٣٪ و٢٦٪ بعد الإدراج في كوين بيز برو

تام شمس - الأربعاء 16 يونيو 2021 02:55 مساءً - قفزت أسعار توكنات شيبا إينو (SHIB) وتشيليز (CHZ) بنسبة ٣٣٪ و٢٦٪ على التوالي يوم الأربعاء، بعد الإعلان عن إدراج الزوج في كوين بيز برو.

وقد تم الإعلان عن تحويلات واردة إلى شيبا إينو وتشيليز جنبًا إلى جنب مع كيب نتورك (KEEP) بواسطة كوين بيز برو يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يونيو. ومن المقرر أن يبدأ التداول يوم الخميس، ١٧ يونيو، بافتراض استيفاء شروط السيولة. سيتم إطلاق أزواج التداول على ثلاث مراحل: التداول اللاحق فقط، والتداول المحدد فقط، والتداول الكامل.

ظهرت شيبا إينو على الساحة في أواخر أبريل، على ما يبدو كمنتج ثنائي للاهتمام الذي وجهه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى عملة الميم المشفرة دوجكوين (DOGE). تتميز صورة التوكن بإصدار ميم من سلالة الكلاب شيبا إينو، على غرار دوجكوين. وقد ارتفع تقييم التوكن أمام بالدولار، رغم أنه لا يزال جيدًا في نطاق السنت الفرعي، بأكثر من ٢٠٠٠٠٠٠ ٪ في الفترة التي سبقت ذروته الأخيرة في أوائل مايو، عندما تم إدراجه للتداول في باينانس وغيرها من البورصات.

حيث ارتفع تقييم SHIB من ٠,٠٠٠٠٠٧٠٠٢ دولار إلى ٠,٠٠٠٠٠٩٣٣١ دولار في الساعة أو نحو ذلك بعد إعلان كوين بيز، واحتفظ بمعظم مكاسبه خلال اليوم، ليحتل المرتبة الأولى بين الرابحين بين أعلى ١٠٠ قيمة سوقية يوم الأربعاء.

تبعت تشيليز عن قرب بعد ارتفاع سعر عملتها من ٠,٢٧٧٣ دولار إلى ٠,٣٤٩٥ دولار في صباح الأربعاء، بعد ارتفاع مستمر بنسبة ٢٦٪. تشيليز هو توكن منصة توكنات المشجعين الخاصة بسوسيوس دوت كوم والتي تتيح شراء التوكنات ذات العلامات التجارية المرتبطة بالأندية والمنظمات الرياضية الكبرى. وقد قامت تشيليز مؤخرًا بتسهيل إطلاق توكنات للمشجعين بالشراكة مع فريق بارشلونة ومانشستر سيتي ومجموعة كبيرة من أندية كرة القدم الأوروبية.