القائمون بتعدين العملات المشفرة يتطلعون إلى الطاقة الرخيصة في تكساس، لكن المخاوف انتشرت حول التأثير على الشبكة

تام شمس - الأربعاء 16 يونيو 2021 11:52 صباحاً - شهدت الحملة الأخيرة على تعدين العملات المشفرة في الصين مخاوف تم الإعراب عنها بشأن التأثير المحتمل الذي يمكن أن يُحدثه ترحيل الأفراد على سوق الكهرباء غير الموثوق به في تكساس، حيث يتطلع عدد متزايد من القائمين بالتعدين إلى ولاية لون ستار.

تجعل مصادر تكساس الوفيرة للطاقة المتجددة وشبكة الطاقة شديدة التحرر من الولاية خيارًا واضحًا للقائمين بالتعدين المهاجرون من الصين وأماكن أخرى، حيث يتم توليد ٢٠٪ من كهرباء تكساس بواسطة الرياح اعتبارًا من عام ٢٠١٩.

في حديثه إلى سي إن بي سي، توقع براندون أرفاناغي، وهو مهندس أمني سابق في بورصة العملات الرقمية "جيميني"، أن تكساس ستشهد "تحولًا جذريًا خلال الأشهر القليلة المقبلة" حيث يتطلع القائمون بالتعدين إلى إنشاء أعمالهم.

حيث قال: "لدينا حكام مثل غريغ أبوت في تكساس يروجون للتعدين. وستصبح صناعة حقيقية في الولايات المتحدة، وسيكون هذا أمرًا لا يُصدق"، مضيفًا:

"لا تمتلك تكساس أرخص كهرباء في الولايات المتحدة فحسب، بل تمتلك أيضًا بعضًا من أرخصها في العالم."

أخبر نيك كارتر، الشريك المؤسس لشركة كاستل آيلاند فنتشرز، شبكة سي إن بي سي أن نصف قوة الهاش العالمية يمكن أن تخرج في النهاية من حدود الصين وستحتاج إلى أماكن جديدة، قائلًا:

"كل مضيفي التعدين الغربيين الذين أعرفهم كانوا يجرون اتصالاتهم. القائمون بالتعدين الصينيون أو القائمون بالتعدين الذين كانوا يقيمون في الصين يتطلعون إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة وشمال أوروبا".

انخفض معدل الهاش العالمي بمقدار الثلث منذ أوائل مايو بعد تقارير تفيد بأن صناعة التعدين في الصين ستخضع لإشراف أكثر صرامة.

ولكن هل شبكة الكهرباء في تكساس على مستوى التحدي المتمثل في توفير الطاقة لتدفق المزيد من القائمين بتعدين العملات المشفرة؟ طلب مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس (ERCOT) للتو من تكساس الحد من استخدام الكهرباء وسط موجة الحر الأخيرة التي شهدت قيام العديد من السكان بتشغيل مكيفات الهواء في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.

وكان ما يقرب من ١٢٠٠٠ ميغاوات من طاقة التوليد غير عاملة حتى يوم الاثنين - وهو ما يكفي لتشغيل ٢,٥ مليون منزل. وقد وصف المجلس حجم الانقطاعات القسرية بأنه "مقلق للغاية".

وحذرت الهيئة التنظيمية من أن عدم الاستجابة للطلب قد يؤدي إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي الشتوي واسع النطاق الذي ترك ٦٩٪ من سكان تكساس بدون كهرباء، ونصفهم تقريبًا بدون ماء في فبراير. ووفقًا لبازفيد، كان من الممكن أن يؤدي انقطاع الخدمة في شهر فبراير إلى وفاة ما يصل إلى ٧٠٠ شخص في الولاية.

قامت أنجيلا والش، باحثة مساعدة في تكساس في مركز بلوكتشين في جامعة كوليدج لندن، بتغريد مخاوفها بشأن حصة الكهرباء في تكساس المخصصة لتعدين بيتكوين، مؤكدة على أنه طُلب من عائلتها "تقليل استخدام تكييف الهواء، وعدم تشغيل الغسالات والمجففات، وما إلى ذلك".

ومع ذلك، رد واين فوغان، الرئيس التنفيذي لشركة تايريون، بالتأكيد على أن الكثير من الكهرباء المستخدمة لتشغيل عمليات التعدين في تكساس تتألف من موارد عالقة "لن تتمكن من الوصول إلى منزلك لتشغيل أجهزتك".

جادل آخرون بأن عمليات تعدين بيتكوين بالجملة يمكن أن تخفف فعليًا من مشكلات الطاقة في تكساس، حيث إن الزيادات الموسمية في تكساس للطلب على الكهرباء تحفز القائمين بالتعدين على بيع الطاقة مرة أخرى إلى شبكة الولاية وإلا فإنها ستذهب هباءً.