تايمكوين TMCN يوسع خدماته نحو اقتصاد العمل الحر واقتصاد الإبداع

تايمكوين بروتوكول TimeCoinProtocol هو بروتوكول الاقتصاد التشاركي اللامركزي الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الرقمية العالمية. يمكن إنشاء العديد من التطبيقات وتشغيلها على TimeCoinProtocol بما في ذلك تطبيقات الأطراف الثالثة. يركز المشروع بشدة على اقتصاد العمل الحر والاقتصاد الإبداع. أصدر المشروع عملة مشفرة أصلية تسمى TMCN أي تايمكوين وهي قيد التفاوض ليتم إدراجها في البورصات الرئيسية مثل Binance و Huobi و BitFinex و Coinbase و OKEX وتم تمويلها في البداية من قبل عدد قليل من المستثمرين الذين استثمروا حوالي 4 ملايين دولار أمريكي. لم يكن هناك سوى عدد محدود جدًا من الرموز التي تم طرحها في السوق حتى الآن.

يركز المشروع حاليًا على تطبيق Gig Economy يسمى TimeTicket وتطبيقات Creator Economy تسمى GameTomodachi و eSportStars و VTuber Production و NeoRad.

لدى TimeTicket أكثر من 500 الف مستخدم في اليابان وتدر مبيعات بملايين الدولارات. نمت إيرادات TimeTicket أكثر من 40 مرة على مدار 3 سنوات وتخطط الأعمال للتوسع دوليًا.

GameTomodachi هو تطبيق مطابق لمشغل الألعاب يستهدف السوق الدولية. سيصدر التطبيق في سبتمبر 2021. وهو يخطط لدعم أكثر من 30 لغة وأكثر من ألف لعبة. التركيز الرئيسي للمشروع هو السوق الهندي ولديه خطط للتوسع في مناطق أخرى. يمكن للمؤثرين في صناعة الألعاب واللاعبين بيع التذاكر التي يمكن للمشتري استخدامها لممارسة الألعاب مع البائعين أو ضدهم.

eSportStars هو تطبيق لإدارة دورات الرياضات الإلكترونية والذي يتم ترقيته باستمرار. يمكن للاعبي الرياضات الإلكترونية التواصل واللعب مع المشجعين أو ضدهم.

NeoRad Production هي خدمة إدارة VTuber تستهدف السوق العالمية. دعم NeoRad العديد من VTubers الذين يؤدون مقاطع ستريمينج فيديو متعلقة بالألعاب والأنيمي والأغاني. حيث كان Shirahari Uni أول VTuber.

يتطلب المشروع مزيدًا من التطوير ، بما في ذلك تنفيذ وظائف DeFi و NFT على TimeCoinProtocol لهذه التطبيقات وإنتاج VTuber ، وكذلك أموال جديدة لدعم تكاليف التطوير والتسويق. يخطط المشروع لإنشاء سوق NFT حيث يمكن لمستخدمي VTubers وغيرهم من المبدعين في العالم تداول، بيع و شراء NFT.

يمكن أن يقدم المشروع نظام DeFi مبتكرًا يسمى Creator Support Staking جنبًا إلى جنب مع سوق NFT الخاص بشركة TimeCoinProtocol. يمكن للمعجبين زيادة احتفاظهم بـ TimeCoin بنسبة 12% بعد 6 أشهر من التخزين و 24% بعد 12 شهرًا من التخزين. سيتم تقسيم الجزء المتزايد بنسبة 50/50 بين المعجبين والمبدعين. في مقابل الرعاية ، سيقدم المبدعون للعضويات خدمات حصرية ، وفنون NFT الرقمية والخدمات وكوبونات الخصم.

أوضح ، ماساتو كاكامو ، في AMA مؤخرًا:

“نريد إنشاء مكان يمكن للاعبين المحترفين والمبدعين والمشجعين كسب المال فيه بسهولة مما يساعدهم أيضًا على التفاعل بشكل أفضل مع معجبيهم. لتوسيع خدمة GameTomodachi و eSportStars ، نريد أيضًا تقديم الألعاب الإلكترونية. نحن نقدم تعدين الرياضات الإلكترونية للمشاركين لكسب TimeCoin. كلما زاد عدد المشاركين في TimeCoin ، كانت الخدمة أفضل التي يمكنهم الحصول عليها “.

لهذا السبب ، تم اتخاذ القرار بإطلاق مبيعات التوكن خارج السوق من أجل تمكين تنفيذ وظائف DeFi و NFT في سوق dApps و NFT ، بحيث يمكن للمعجبين دعم المبدعين مثل لاعبي الرياضات الإلكترونية و VTubers ، إلخ. . سيسمح هذا لكل من المبدعين والمشجعين بتلقي رموز إضافية ، بالإضافة إلى عناصر داخل اللعبة وشخصيات فنية وأنيمي يتم تداولها باستخدام NFTs. يمكن لمستثمري TMCN كسب دخل إضافي من خلال دعم المبدعين أيضًا.

من إجمالي 100 مليون رمز TMCN الحالية ، سيتم بيع 10 ملايين من الرموز المميزة خلال مبيعات الرموز المميزة الخاصة بخصم يزيد عن 90% من القيمة السوقية الحالية. تم بالفعل بيع ما قيمته عدة ملايين من الدولارات من TMCN وهناك عدد محدود من الرموز المميزة المتاحة للبيع.

سيكون من الممكن شراء TimeCoin بعملة BTC أو USDT أو ETH عبر صفحة TimeCoinProtocol الرسمية ، حيث يمكن أيضًا الرجوع إلى جدول فترات إصدار الرمز المميز.

لشراء TMCN ، يُنصح المستثمر بشدة بإعداد محفظة خاصة مثل MetaMask. (لا يُنصح المستثمر بشراء TMCN باستخدام حسابات منصات تداول العملات المشفرة.)

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