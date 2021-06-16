ما هي مشتقات البيتكوين؟ العقود الآجلة والمبادلات الدائمة والخيارات

المشتقات هي منتجات مالية قابلة للتداول أو عقود تستمد قيمتها من أصل أساسي. يكون البيتكوين أو غيره من العملات الرقمية الكبرى الأصل الأساسي لمشتقات العملات الرقمية في معظم الاحيان.

المشتقات التقليدية

في حين أن الأسواق التقليدية كانت تستخدم أشكالًا مختلفة من المشتقات منذ الاف السنين، لكن الأصناف الحديثة للمشتقات بدأت في السبعينيات والثمانينيات، عندما قدمت بورصة شيكاغو التجارية بتداول العقود الاَجلة.

أكثر أنواع المشتقات شيوعًا هي العقود الاجلة والخيارات، والتي تستند الى مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والعملات والسندات والسلع. نظرًا للعدد الهائل من المشتقات المتاحة اليوم، يصعب تحديد حجم السوق، حيث تتراوح التقديرات من تريليونات إلى أكثر من كوادرليون دولار.

العقود الآجلة للبيتكوين

من بين مشتقات العملات الرقمية، كانت عقود البيتكوين الآجلة هي الأولى التي دخلت الاتجاه السائد وضلت الأكثر تداولًا من حيث الحجم. تم تداول العقود الآجلة للبيتكوين على منصات التداول الصغيرة في بداية عام 2012 وفي عام 2014 دفع الطلب المتزايد البورصات الرئيسية مثل بورصة شيكاغو التجارية على إدراج عقود البيتكوين الآجلة.

تعد عقود البيتكوين الآجلة اليوم من بين الأدوات الأكثر تداولًا في المجال حيث تسجل منصات التداول الكبيرة مثل OKEx حجم تداول بمليارات الدولارات على أساس يومي.

شرح كامل لمنصة OKEx تجده في هذا الموضوع : كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx

ماهو عقد بيتكوين الآجل؟

العقد الآجل هو اتفاق بين طرفين في بورصة التداول لشراء وبيع أصل أساسي مثل البيتكوين بسعر متفق عليه مسبقًا (السعر الآجل) في تاريخ معين في المستقبل.

في حين أن التفاصيل الدقيقة قد تختلف من بورصة إلى أخرى، فإن الفرضية الأساسية وراء العقود الآجلة تظل كم هي، حيث يتفق طرفان على تأمين سعر الأصل الأساسي لمعاملة ما في المستقبل.

كيف يعمل عقد البيتكوين الآجل؟

دعونا نتعرف معا على تداول عقود البيتكوين الآجلة في سوق العقود الآجلة الأسبوعية لمنصة OKEx. تعني سوق العقود الآجلة الأسبوعية أن صاحب العقد يراهن على سعر البيتكوين على مدى أسبوع واحد تقدم OKEx أيضًا فترات زمنية نصف أسبوعية وربع سنوية ونصف سنوية للعقود الآجلة.

على سبيل المثال إذا تم تداول البيتكوين بسعر 10,000 دولار اليوم واعتقد أحمد أن السعر سيكون أعلى الأسبوع المقبل، فبإمكانه فتح مركز طويل Long علما أن الحد الأدنى هو عقد واحد حيث تمثل قيمة العقد 100 دولار من البيتكوين.

سنفترض أن أحمد فتح 100 عقد طويل أي بمبلغ 10,000 والتي تمثل بشكل جماعي التزامه بشراء 1 بيتكوين بسعر 10,000 دولار في تاريخ التسوية الأسبوع المقبل.

على الجانب الآخر، تعتقد نور أن سعر البيتكوين سيكون أقل من 10,000 دولار الأسبوع المقبل وترغب في البيع. تلتزم نور ببيع 100 عقد، أو 1 بيتكوين، في تاريخ التسوية الأسبوع المقبل بالسعر المتفق عليه والبالغ 10,000 دولار عند انتهاء العقد.

تعمل البورصة لتطابق عقدي أحمد ونور ليصبحوا طرفان يدخلان في عقد مستقبلي (آجل) يلزم أحمد بشراء 1 بيتكوين بسعر 10,000 دولار ونور ببيع 1 بيتكوين بسعر 10,000 دولار عند انتهاء العقد.

سيحدد سعر البيتكوين في تاريخ التسوية اي بعد اسبوع واحد ما إذا كان المتداولين احمد ونور يحققان أرباحًا أم خسائر.

مر أسبوع واحد وأصبح سعر تداول البيتكوين 15,000 دولار. هذا يعني أن أحمد الذي وافق على شراء البيتكوين مقابل 10,000 دولار قد ربح 5,000 دولار من عقده. كما تم الاتفاق عليه أحمد كان بحاجة لدفع 10,000 دولار فقط مقابل 1 بيتكوين والذي يمكن تسويته بقيمة السوق الحالية البالغة 15,000 دولار

نور من الناحية الأخرى خسرت 5,000 دولار، حيث يتعين عليها البيع بالسعر المتفق عليه مسبقًا وهو 10,000 دولار على الرغم من أن قيمة البيتكوين في موعد التسوية كانت 15,000 دولار

اعتمادا على ما إذا كان علي وإبراهيم يستخدمان عقود تسوى بالدولار الرقمي USDT أو بالعملة الرقمية نفسها، تقوم OKEx بتسوية العقد بعملة ثابتة مثل الدولار الرقمي USDT مع إضافة أو خصم من حساب علي أو نور الأرباح أو الخسائر المحققة

نظرًا لأن العقود الآجلة تعكس توقعات المشاركين في السوق، فإن المؤشرات مثل BTC Long/Short Ratio يكن أن توفر نظرة سريعة على المعنويات العامة للسوق. تقارن نسبة BTC Long/Short Ratio بين العدد للمراكز الطويلة (Long) مقابل المراكز القصيرة (Short) في كلًا من المقايضات الآجلة والدائمة.

عندما تقف النسبة عند واحد، فهذا يعني أن عددًا متساويًا من المتداولين يحتفظون بصفقات بيع وشراء بمعنى أن معنويات السوق محايدة. إذا كانت النسبة اعلى من واحد هذا يعني ان صفقات الشراء أكثر من صفقات البيع أي أن معنويات السوق صعودية اما اذا كانت النسبة أقل من واحد فهذا يعني أن صفقات البيع أكثر من صفقات الشراء أي أن معنويات السوق هبوطية.

لماذا يتم تداول البيتكوين عبر العقود الآجلة؟

لماذا يدخل المتداول في عقد آجل لشراء أو بيع البيتكوين بدلًا من تداوله مباشرة في السوق الفوري؟

جواب هذا السؤال بشكل عام هو إدارة المخاطر والمضاربة

إدارة المخاطر

لطالما استخدم المزارعون العقود الآجلة سعيا الى تقليل مخاطرهم وإدارة التدفقات النقدية من خلال ضمان حصولهم على التزامات لمنتجاتهم في وقت مبكر بسعر محدد مسبقًا. نظرًا الى أن المنتجات الزراعية قد تستغرق وقتًا في التحضير، فمن المنطقي أن يرغب المزارعون في تجنب تقلبات السوق وحالات عدم اليقين في المستقبل

تتطلب تقلبات البيتكوين وتقلبات الأسعار أيضًا إدارة نشطة للمخاطر، خاصة للأشخاص الذين يعتمدون على العملات الرقمية للحصول على دخل منتظم مثل معدني البيتكوين.

تعتمد إيرادات المعدنين على سعر البيتكوين وتكاليفها الشهرية. في حين أن البيتكوين يمكن أن يتقلب بشكل كبير على أساس يومي، لكن التكاليف الشهرية تظل ثابتة إلى حد كبير، مما يجعله من الصعب توقع الأرباح.

المضاربة

تختلف المضاربة عن إدارة المخاطر أو التحوط وتعد أحد المحركات الرئيسية وراء عقود بيتكوين الآجلة. نظرًا لأن المتداولين و المضاربين يهدفون إلى الاستفادة من تقلب الأسعار في كلا الاتجاهين (صعودًا أو هبوطًا).

تحظى عقود البيتكوين الآجلة بشعبية لأنها تسمح باستخدام الرافعة المالية، حيث يمكن للمتداولين فتح صفقات أكبر من ودائعهم، طالما أنهم يحتفظون بنسبة هامش مقبولة (تحددها البورصة المستخدمة في التداول) لا يغير استخدام الرافعة المالية أيًا من الشروط المرتبطة بالمشتقات حيث انها تعمل فقط على تضخيم المكافآت والمخاطر.

عندما تكون معنويات السوق صعودية تزداد قيمة العقود الآجلة، ويمكن أن تبيع بعلاوة أعلى من السعر الفوري، والعكس صحيح. هذا الاختلاف المسمى بالأساس، هو مؤشر آخر لتقييم معنويات السوق.

عندما يكون الأساس في الموجب اي “صعوديًا”، فهذا يعني أن سعر العقود الآجلة أعلى من السعر الفوري الفعلي. عندما يكون الأساس في السالب “هبوطيًا”، فهذا يشير إلى أن سعر العقود الآجلة أقل من السعر الفوري.

عقود المبادلات الدائمة

بالإضافة إلى العقود الآجلة تعدم أسواق البيتكوين المقايضات الدائمة أيضًا وهي عقود مستقبلية بدون تاريخ انتهاء صلاحية.

نظرًا لعدم وجود تاريخ تسوية، لا يتعين على أي من الطرفين الشراء أو البيع. بل يسمح لهم بالاحتفاظ بمراكزهم مفتوحة طالما أن حسابهم يحتوي على مبلغ يكفي من البيتكوين (الهامش) لتغطيتها.

على عكس العقود الآجلة القياسية، فإن العقود الدائمة لا يوجد لها تاريخ مستقبلي محدد. تستخدم العقود الآجلة الدائمة أو المبادلات الدائمة آلية مختلفة لفرض تقارب الأسعار على فترات منتظمة تسمى معدل التمويل.

الغرض من معدل التمويل هو الحفاظ على سعر العقد بما يتماشى مع السعر الفوري للأصل الأساسي مما يثبط الانحرافات الرئيسية.

من المهم ملاحظة أن معدل التمويل هو رسوم متبادلة بين طرفي العقد وليست رسومًا يتم تحصيلها بواسطة منصة التداول.

كيف تعمل مبادلات البيتكوين الدائمة؟

على سبيل المثال، إذا تم تداول عقد مقايضة دائم بسعر 9000 دولار أمريكي وكان سعر البيتكوين 9005 دولار، فسيكون معدل التمويل سالبًا لحساب الفرق في السعر.

معدل التمويل السلبي يعني أنه يجب على أصحاب صفقات البيع الدفع لأصحاب صفقات الشراء

من ناحية أخرى، إذا كان سعر العقد أعلى من السعر في السوق الفوري، فسيكون معدل التمويل موجبًا أي بمعنى يجب على حاملي صفقات الشراء الدفع لأصحاب صفقات البيع.

في كلتا الحالتين يشجع معدل التمويل فتح مراكز جديدة يمكن أن تقرب سعر العقد من السعر الفوري. تتم مدفوعات معدل التمويل كل 8 ساعات في معظم بوصات التداول بما في ذلك OKEx. من ناحية أخرى، تتحقق الأرباح والخسائر وقت التسوية اليومية وتضاف تلقائيًا إلى حسابات أصحابها.

يمكن استخدام بيانات معدل التمويل الموضحة في الصورة أدناه لتقييم اتجاهات السوق وادائه خلال أي فترة زمنية. يخبرنا معدل التمويل الإيجابي أن السوق يميل للصعود بشكل عام وسعر عقد المبادلة أعلى من الأسعار الفورية يشير معدل التمويل السلبي إلى اتجاه هبوطي، لأنه يعني أن سعر المبادلة أقل من السعر الفوري.

BTC Perpetual Swap Funding Rate. Source: OKEx.com

خيارات البيتكوين

مثل عقود البيتكوين الآجلة، تعد الخيارات أيضًا منتجات مشتقة تتبع سعر البيتكوين بمرور الوقت. لكن على عكس العقود الآجلة القاسية حيث يتفق طرفان على تاريخ وسعر شراء أو بيع الأصل الأساسي. فإنك تشتري حرفيًا “الخيار” أو الحق في شراء أو بيع الأصل بسعر محدد في المستقبل.

الشراء والبيع

هنالك نوعان من عقود الخيارات، خيارات الشراء وخيارات البيع. تمنح خيارات الشراء حاملها الحق في شراء أصل أساسي في تاريخ محدد، وتعطي خيارات الشراء حاملها الحق في بيعها. يوجد لكل خيار سعر سوق يسمى القسط حسب الظروف المرتبطة به.

امتلاك خيار يعني أنه إذا قرر المالك عدم ممارسة حقه في الشراء أو البيع في تاريخ إنتهاء الصلاحية، فإن العقد ينقضي ببساطة. لا يتعين على المالك أن ينفذها لكنه سيخسر القسط الذي دفعه مقابل العقد.

كيف يعمل عقد خيارات البيتكوين؟

إذا كان سعر البيتكوين المتداول 10,000 دولار اليوم وكان أحمد يعتقد أن السعر سيكون أعلى في المستقبل (بعد شعر على سبيل المثال)، وقرر شراء خيار شراء. يحتوي خيار شراء أحمد على سعر تنفيذ (السعر الذي يمكن شراء البيتكوين به في المستقبل) بمبلغ 10,000 دولار أو أقل.

إذا أصبح سعر البيتكوين المتداول بعد شهر 15,000 دولار، فيمكن لأحمد ممارسة خيار الشراء الخاص به وشراء البيتكوين مقابل 10,000 دولار وتحقيق ربح فوري. من ناحية أخرى، إذا أصبح سعر البيتكوين المتداول بعد شعر 9,000 دولار فيمكن لأحمد ترك الخيار.

يجب ملاحظة أن في كلا الحالتين يتوجب على أحمد دفع قسط لشراء الخيار، على سبيل المثال إذا كان القسط 1500 دولار، فسوف يدفع أحمد ليحق له شراء البيتكوين بسعر 10,000 دولار بعد شعر.

هذا يعني أن سعر التعادل الحقيقي هو 11,500 دولار. لذلك يحتاج أحمد لأن يكون سعر البيتكوين أعلى من 11,500 دولار لتحقيق الربح. اما إذا قرر أحمد ترك الخيار، فسيخسر 1,500 دولار رسوم القسط فقط.

في الواقع في حين أن إمكانيات أحمد للربح غير محدودة (أو بالأحرى محدودة فقط بسعر البيتكوين)، فإن خسارته محدودة بالقسط الذي دفعه في البداية. لا يستطيع أحمد في أي حال أن يخسر أكثر من قسط التأمين في هذا العقد.

لماذا يتم تداول البيتكوين عبر عقود الخيارات؟

تعتبر عقود الخيارات، مثل العقود الآجلة أدوات لإدارة المخاطر، ولكنها أكثر مرونة قليلًا لأنها غير مصحوبة بأي التزامات للمشترين يمكننا أخذ معدنيين البيتكوين للمستفيدين من هذه العقود، حيث يمكنهم شراء خيارات طرح لتأمين سعر معين للبيتكوين المستخرج من التعدين في المستقبل. على عكس العقود الآجلة حيث يضطر المعدنين إلى بيع عملات البيتكوين الخاصة بهم بغض النظر عن السعر، بإستخدام عقود الخيارات يمكنهم اختيار عدم البيع إذا ارتفعت عملة البيتكوين بشكل كبير.

تظل المضاربة سببًا آخر وراء استخدام الخيارات، لأنها تسمح للمتداولين المشاركين في السوق بوضع رهاناتهم بمبالغ صغيرة معرضة للخطر (أقساط التأمين) مقارنة بالعقود الآجلة.

المشتقات وشرعية البيتكوين

تدعم المشتقات مثل العقود الآجلة والخيارات اكتشاف سعر الأصل الأساسي من خلال توفير أدوات السوق اللازمة للتعبير عن المعنويات. على سبيل المثال، بدون المشتقات كان مستثمرو البيتكوين إلى حد كبير إلى شراء الأصول نفسها والاحتفاظ بها، مما خلق فقاعة في عام 2017، حيث قفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

في النهاية، لكي تصبح البيتكوين فئة أصول مقبولة على نطاق واسع كما يجادل البعض، فإنه يحتاج إلى سوق شفاف ليس من السهل التلاعب به

سيتطلب تحقيق ذلك التدفق رأس مال جديد وزيادة السيولة وتقليل التقلبات وتكوين أسعار عضوية وثقة المستثمرين المؤسسين على نطاق واسع. كل منتج مشتق عالي الجودة لديه القدرة على اخذ البيتكوين خطوة أقرب إلى هذه الشرعية.