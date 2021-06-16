المشرعون الديمقراطيون يشكلون مجموعة لمعالجة المخاوف التنظيمية حول العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 16 يونيو 2021 02:45 صباحاً - قالت ماكسين ووترز، التي تمثل منطقة الكونغرس الثالثة والأربعين في ولاية كاليفورنيا في الكونغرس الأمريكي، إنها نظمت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين من أجل الغوص العميق في العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنك المركزي.

ففي جلسة استماع افتراضية يوم الثلاثاء لفريق العمل المعني بالتكنولوجيا المالية في مجلس النواب الأمريكي، قالت ووترز إن "العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى" كانت قضية مهمة بالنسبة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، التي تترأسها. وأضاف عضو الكونغرس عن كاليفورنيا:

"مع نمو العملات المشفرة بشكل كبير، قمت بتنظيم مجموعة عمل من الأعضاء الديمقراطيين للتواصل مع المنظمين والخبراء للتعمق في هذه الصناعة غير المفهومة جيدًا والمنظمة بشكل ضئيل."

تحدثت ووترز سابقًا في جلسات استماع أخرى عن مخاوفها المتعلقة بالعملة الرقمية. ففي عام ٢٠١٩، حاولت إيقاف مشروع توكن ديم الخاص بفيسبوك - المسمى ليبرا في ذلك الوقت - "حتى تتاح الفرصة للكونغرس والمنظمين لدراسة هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات".

تأتي تصريحات عضو الكونغرس وسط العديد من المشرعين الأمريكيين يتحدثون بشدة فيما يتعلق بالعملات المشفرة بعد سلسلة من هجمات الفدية على البنية التحتية الرئيسية في البلاد. ففي الشهر الماضي، أُجبرت شركة كولونيال بايبلاين على دفع ٤,٤ ملايين دولار في شكل عملات مشفرة للمخترقين بعد هجوم فدية على أنظمتهم. وتمكنت فرقة عمل حكومية لاحقًا من استرداد أكثر من مليوني دولار من الأموال.

وقد أصدر البيت الأبيض بيانًا يوم الأحد وصف العملة الافتراضية بأنها تلعب دورًا في "الأنشطة السيبرانية الخبيثة".