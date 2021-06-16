السلفادور تفكر في دفع أجور الموظفين بعملة بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 16 يونيو 2021 02:45 صباحاً - قال رولاندو كاسترو، وزير العمل والرعاية الاجتماعية في السلفادور، إن الحكومة تناقش إذا ما كان يتعين على الشركات في البلاد دفع رواتب موظفيها في بيتكوين.

ووفقًا لمحطة الراديو المحلية ١٠٧.٧ فويغو جي إم في، ناقش كاسترو مسألة دفع أصحاب العمل لعمالهم في بيتكوين (BTC) مع مسؤولين من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من موافقة الجمعية التشريعية للبلاد على استخدام العملة المشفرة كعملة قانونية.

ينص قانون السلفادور للتكامل النقدي لعام ٢٠٠١، الذي قدم الإطار التشريعي لاستبدال الكولون السلفادوري بالدولار الأمريكي في نهاية المطاف، على أنه لا يجوز دفع الرواتب والرسوم إلا بعملة الكولون أو الدولار. ومع ذلك، نادرًا ما يتم استخدام النوع الأول في الدولة الآن.

ليس من الواضح إذا ما كانت الموافقة على بيتكوين كعملة قانونية في الدولة ستوسع القانون الحالي أو تحل محله. إذ تُظهر مسودة القانون التي أعدها الرئيس نجيب بوكيلي أنه "يمكن دفع المساهمات الضريبية بعملة بيتكوين" و "لأغراض المحاسبة، سيتم استخدام الدولار الأمريكي كعملة مرجعية".

منذ أن أعلن لأول مرة أنه سيقدم التشريع المؤيد لبيتكوين في مؤتمر بيتكوين ٢٠٢١ في ميامي في وقتٍ سابق من هذا الشهر، انتقل بوكيلي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعملات المشفرة والتعدين في السلفادور. وفي الأسبوع الماضي، دعا الرئيس شركة الطاقة الحرارية الأرضية التي تديرها الدولة إلى إتاحة بعض التسهيلات للقائمين بتعدين بيتكوين.