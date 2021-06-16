جامعة هونغ كونغ الصينية وكونسنسيس تنشئان جواز سفر رقميًا لكوفيد-١٩

تام شمس - الأربعاء 16 يونيو 2021 12:50 صباحاً - عقدت جامعة هونغ كونغ الصينية (CUHK) شراكةً مع شركة تطوير إيثريوم "كونسنسيس" لإطلاق جواز سفر ميدوكسي الصحي الرقمي لكوفيد-١٩ القائم على بلوكتشين - وهو منتج يمكن أن يساعد العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة الجائحة.

يستخدم جواز السفر تقنية بلوكتشين لتسجيل الأحداث المتعلقة بكوفيد-١٩ للمريض، بما في ذلك نتائج الاختبار وفحوصات درجة الحرارة واللقاحات، بهدف توفير مسار آمن لإعادة الانفتاح الاقتصادي الكامل بعد الوباء. يُقال إن المعلومات الموجودة في جواز السفر يتم تخزينها بشكل آمن وسري.

وفي البداية، سيتم الوصول إلى جواز السفر الرقمي من قبل المتخصصين الطبيين والأكاديميين في صناعة الرعاية الصحية في هونغ كونغ، مما يمهد الطريق لتطبيق جوال جديد سيتم توسيعه ليشمل المرضى في وقت لاحق. تم بناء البنية التحتية لجوازات السفر باستخدام كونسنسيس كوروم وكوديفاي أوركيسترتيت.

وقد أوضح الدكتور عرفات بن مخلوف، كبير المهندسين التقنيين في شركة كونسنسيس، كيف يمكن لجواز السفر أن يساعد هونغ كونغ والمناطق الأخرى على العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة متعدد السنوات:

"يستخدم جواز سفر بلوكتشين كوفيد-١٩ تقنية بلوكتشين الموثوقة لحماية بيانات المستخدم، مما يجعلها قابلة للتحقق وآمنة. نحن فخورون بدعم الجامعة الصينية في هونغ كونغ بجهودها لتطبيق التقنيات المبتكرة لمساعدة القطاعات والمجتمعات الصحية على الاستجابة بشكل استباقي لكوفيد-١٩، والعودة إلى الحياة كالمعتاد".

تستكشف جامعة هونغ كونغ الصينية استخدام تقنية بلوكتشين لعدة سنوات. خلال ذروة الجائحة في أوائل عام ٢٠٢٠، ادعى أستاذ جامعي أن تقنية بلوكتشين يمكن أن تساعد في منع انتشار كوفيد-١٩.

أصابت الجائحة أكثر من ١٧٦,٣ مليون شخص على مستوى العالم، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. وقد تم توزيع ما يقرب من ٢,٤ مليار جرعة لقاح.