بورصة التمويل اللامركزي "دي واي دي إكس" تجمع ٦٥ مليون دولار في سلسلة سي لجمع التبرعات

تام شمس - الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:55 مساءً - ألقت الشركات الاستثمارية من جميع أنحاء صناعة بلوكتشين بثقلها وراء مطور البورصة اللامركزية "دي واي دي إكس"، مما يقدم دليلًا إضافيًا على أن المستثمرين يتطلعون إلى مزيد من التوسع في النظام البيئي للتمويل اللامركزي (DeFi).

ولدت جولة السلسلة سي مبلغ ٦٥ مليون دولار من التمويل المباشر لدي واي دي إكس، مع قيادة نموذج الصندوق الاستثماري لهذه الزيادة. كما شارك في الزيادة هاسك كي وإلكتريك كابيتال وديلفي ديجيتال وآخرون.

كما تلقت البورصة دعمًا مباشرًا من ثمانية مزودي سيولة، بما في ذلك كرونوس ريسرش وMGNR وميناي فاينانشيال غروب وكيو سي بي كابيتال وسي إم إس هولدينغز وسي إم تي ديجيتال وسيكستانت وفينلينك كابيتال.

ويشمل المستثمرون السابقون بولي تشين كابيتال وثري أروز كابيتال ووينترميوت، من بين آخرين.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة وينترميوت، إفجيني غايفوي، دي واي دي إكس بأنه رائد في حلول البورصات اللامركزية ذات الطبقة الثانية، مضيفًا:

"إنه يوفر اللامركزية والتداول غير الحفظي للعقود الآجلة الدائمة دون أي من العيوب التي توفرها الحلول المماثلة المبنية على وجه إيثيريوم من الطبقة الأولى."

يعكس نمو مؤشر دي واي دي إكس التوسع الواسع للتمويل اللامركزي خلال السوق الصاعدة ٢٠٢٠-٢٠٢١. خلال الأشهر الخمسة الماضية، حققت الشركة أكثر من ٢,٢ مليار دولار من حجم التجارة من أكثر من ١١٠٠٠ متداول فريد. وقد بلغ إجمالي قيمتها المقفلة ٤٠ مليون دولار عبر أكثر من ١٣٠٠٠ عنوان فريد.