المتداولون يأملون في إغلاق سعر بيتكوين اليومي عند ٤١ ألف دولار لتأكيد الانعكاس الصعودي

تام شمس - الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:55 مساءً - بدأت بيتكوين الأسبوع باختراق قوي إلى ٤٠٩٠٠ دولار، لكن المضاربين على الصعود يحاولون اليوم إبقاء سعر بيتكوين أعلى من مستوى ٤٠٠٠٠ دولار.

نظرًا لأن السعر اخترق النطاق من ٣١٠٠٠ دولار إلى ٣٩٠٠٠ دولار يوم ١٤ يونيو، توقع المتداولون أن تحديد أعلى مستوى يومي وإغلاق أعلى من ٤١٠٠٠ دولار من شأنه أن يرفع بيتكوين للتحرك إلى ٤٧٠٠٠ دولار، ولكن نقص حجم الشراء المستمر والإمكانية التي نوقشت كثيرًا من تقاطع الموت بين المتوسط ​​المتحرك لـ ٥٠ و ٢٠٠ يوم هي العوامل التي يمكن أن تبقي المتداولين في حالة حذر.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

وفقًا لسيمون بيترز، المحلل في إي تورو:

"بيتكوين في أعلى مستوى لها منذ مايو، مع انتعاش ملحوظ ولكن أصل العملة المشفرة لم يخترق بعد بشكل مقنع - والأهم من ذلك، إغلاق أعلى - عند علامة ٤١٠٠٠ دولار.

في حين تحسنت المعنويات وتعافت فروق السعر للعقود الآجلة، لا يستطيع المحللون تأكيد استئناف الاتجاه الصعودي.

حيث قال بيترز:

"لقد رأينا مقاومة مواجهة السعر في وقتٍ سابق من العام عند هذا المستوى عندما كان يتم تداولها حول ما كان آنذاك أعلى مستوى على الإطلاق، وسأحتاج حقًا إلى رؤية زيادة أقوى لأشعر بالتفاؤل بشأن تعافي السعر وربما دفع على ٥٠٠٠٠ دولار وما بعدها".

المعنويات تتحسن ولكن السوق ثابت

خيارات ديربيت بيتكوين ٢٥٪ انحراف دلتا. المصدر: laevitas.ch

فيما يتعلق بقلة المتابعة من ارتفاع بيتكوين في ١٤ يونيو، شارك محلل كوينتيليغراف مارسيل بيشمان المخطط البياني أعلاه وقال إنه في حين أن انحراف دلتا بنسبة ٢٥٪ لم يعد يشير إلى وجود خوف شديد في السوق.

حيث قال بيشمان:

"مكاتب الترجيح وعلامات السوق غير مريحة حاليًا لسعر بيتكوين حيث أن فرق سعر خيارات البيع المحايدة إلى الهبوطية أعلى. ومع ذلك، فإن الانحراف الإيجابي الحالي بنسبة ٧٪ بعيد عن الخوف المبالغ فيه بنسبة ٢٠٪ الذي شوهد في أواخر مايو".

على الرغم من أن المتداولين اليوميين على الحياد بشأن حالة الاتجاه، فإن عددًا من المقاييس على السلسلة يُظهر أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى الانخفاض الأخير إلى ٣٠٠٠٠ دولار وسعر بيتكوين الحالي عند ٤٠٢٥٠ دولارًا كفرص شراء ممتازة.