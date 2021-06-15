كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx

منصات تداول العملات المشفرة متنوعة وكثيرة ولكل منصة خصائصها، فمن المهم أن تختار كمتداول المنصة الصحيحة من البداية، لأنك عندما تبدأ التداول فستجد نفسك تتداول كل يوم بدون توقف وقد تحصل على فرصة العمر والمكسب الكبير من هذا المجال، خصوصا أن كل شيئ وارد في سوق الأصول الرقمية والعملات المشفرة. بما أن سوق التداول به العديد من طرق التداول يجب أن تجد منصة قوية لها مصداقية وسيولة ومرونة تجعلك كمتداول متحكم بالكامل في أصولك، السحب والأيداع والتحويل الداخلي بين المحافظ والعملات المشفرة بسيط وغير معقد، والأهم من ذلك رسوم التداول والتحويل، والسحب الى الحسابات البنكية والتحويل الى العملة المحلية لصرف ارباحك من التداول، كل هذا و أكثر ستجده في منصة OKEx و التي ستجدنا نشرح كل شيئ عن المنصة في هذا الموضوع المفصل.

شركة OKEx

OKEx هي بورصة عملات مشفرة تركز بشكل كبير على المنتجات المشتقة مثل تداول العقود الآجلة، عقود الفروقات، التداول المبسط. كما أن لديها رمزها او عملتها المميزة OKB. منصة OKEx هي بورصة رائدة للعملات المشفرة ، مع حجم تداول يومي يزيد عن مليار دولار. بصرف النظر عن تداول الرمز العادي ، تقدم OKEx مجموعة من المنتجات المشتقة. تأسست OKEx في عام 2014 في الصين بواسطة Star Xu. و هو أحد المرموقين في البرمجة بحيث عمل في Yahoo و Alibaba قبل تأسيس OKEx. وهو أيضًا مؤسس OKCoin لتبادل العملات المشفرة.

تم إدراج OKEx في CoinMarketCap كواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة الدولية في العالم بعائد يومي يبلغ 1.5 مليار دولار فقط من منتجها لتداول عقود البيتكوين الآجلة.

منصة التداول والتبادل OKEx

المنصة تعد من أقوى المنصات في صناعتها، مستخدميها يعدون بالملايين، المنصة يصل حجم تداولها الى ملايين الدولارت كل يوم، لهذا تعد من أهم الاختيارت كمنصة لتداول وتبادل الأصول الرقمية بكل سهولة و بدون أي تعقديد في السيولة، و تنوع ازواج التداول و أيضا من حيث الفرق الكبير في مصاريف التداول مقارنة مع باقي المنصات.

شرح منصة تداول العملات المشفرة OKEx

كيفية أنشاء حساب في منصة OKEx

أنشاء حساب عبر المنصة سهل جدا، ما تحتاجه هو بريد الكتروني و تنشئ كلمة سرية قوية بالاضافة الى خطوات لتفعيل حسابك و توثيقه، الأمر لن يتطلب منك أكثر من 5 دقائق ليكون حسابك جاهز و مؤمن.

أولا أدخل على هذا الرابط OKEx.com لبدأ التسجيل.

قم بإنشاء حسابك عبر العديد من الطرق التي توفرها المنصة للتسجيل. أيضا يمكن أن تنشئ حسابك فقط من خلال تحميل تطبيق منصة OKEx عبر هاتفك الذكي و تمتع بالتداول في أي مكان.

أدخل بريدك الإلكتروني.

قم بإنشاء وتأكيد كلمة المرور.

اظغط الزر وستصلك رسالة الى بريدك الإلكتروني لتأكيد التسجيل.

أيضا يمكنك التسجيل عبر تلجرام، أو عبر حساب جوجل مباشرة.

عندما تقوم بفتح حسابك عبر المنصة، قبل أن تبدأ التداول أو الايداع يجب أن تقوم برفع امان حسابك، وأيضا توثيق حسابك بالملفات المطلوبة لكي لا تقع في أي مشكلة في المستقبل.

بالنسبة لرفع أمان حسابك عبر العديد من الطرف التي توفرها المنصة، و التي ستحميك من كل الجوانب، و هي مشروحة في الصورة.

الرمز السري للتداول و السحب.

يوجد خاصية تفعيل الأمان عبر التحقق الثنائي بالهاتف.

التحقق الثنائي عبر تطبيق Google Authenticator

التحقق الثنائي Mandatory 2FA، في كل مرة تريد الدخول لحسابك.

التحقق من عمليات التصيد و الاحتيال عبر الصفحات الموزرة.

يمكن أن تفعل منها ما تراه مهم، أو تفعل كل الخصائص، و تفعيلهم كلهم ينصح بها.

توثيق الحساب أيضا سهل جدا فما عليك سوى أن تقوم برفع الوثائق المطلوبة، فقط يجب أن تتأكد هل تريد التوثيق بصفتك شخص عادئ أم شركة.

الإيداع في منصة OKEx

قبل أن تبدأ التداول عبر المنصة، لابد من الإيداع في المنصة من اجل ملئ رصيدك، اما عبر العملات المشفرة أو عبر الخيارات الأخرى التي تتيحها المنصة للإيداع.

الإيداع بالعملة المشفرة

ما عليك سوى أن تختار العملة التي تريد أيداعها في المنصة، و تقوم بتأكيد ذلك عبر اختيار بروتوكول الأيداع.

دائما تأكد انك أرسلت العملات الى المحفظة الصحيحة ذات البروتوكول الصحيح، حتى لا يضيع المبلع، لأنه من المهم جدا الحرص على أن يكون البرتوكول متوفقين بين محفظة المرسل ومحفظة المستقبل فإن كنت سترسل مثلا عملة USDT المستقرة ذات بروتوكول TRC20 يجب أن تحدد محفظة USDT تحت بروتوكول TRC20 عبر منصة OKEx.

الطريقة يمكن تطبيقها على كل العملات.

شحن رصيدك بغير العملات المشفرة

أن كنت جديد في مجال العملات المشفرة، أو لا تملك عملة مشفرة، يمكنك شرائها عبر المنصة، من خلال خاصية البيع و الشراء التي توفرها، ستجد العديد من وسائل الدفع التي تقبها المنصة لشراء العملة المشفرة.

عبر تحويل بنكي.

عبر PayPal

عبر بطاقة الفيزا أو الماستر كارد

عبر AdvCash

عبر ApplePay

و عبر العديد من وسائل الدفع التي تختلف حسب العملة المراد شراء بها.

تداول و تبادل العملات المشفرة عبر منصة OKEx

عندما يصبح المبلغ في محفظتك على المنصة حان موعد التداول، وجني الأرباح، فقط تأكد انك واعي بأن عالم التداول ينطوي على خطورة عالية جدا، خصوصا سوق العملات المشفرة المتقلب، قد تجني أموالا كبيرة كما أنه قد تخسر الكثير لهذا يجب أن تكون مسؤولا عن كل خطوة تخطوها.

أدخل على الماركت، وستجد فائمة بالعديد من العملات منها البيتكوين Bitcoin، عملة الإيثريوم Ethereum، عملة الجوجكوين DogeCoin، عملة كردانو Cardano، عملة شليز Chiliz و كل العملة الموجودة في العالم يمكن أن تجدها عبر المنصة.

أختر العملة التي تريد أن تتداول فيها وقم بتحديد أوردر او طلب الشراء بسعر محدد، أو سعر السوق.

التداول في العملات المشفرة متفرع الى العديد من أنواع التداول، يوجد التداول الأساسي، و هو شراء عملة بسعر و بيعها بسعر أخر يعني في أخر الأمر ستملك في محفظتك اما عملة مشفرة أو عملة مستقرة. و يوجد التداول المتقدم و الذي يحتاح الى بعض الخبرة خصوصا أن المخاطر تكون عالية و قد تخسر كل شيئ في حالة لم تكن لك دراية معمقة في التداول، و هذا النوع من التداول يمكن أن يكسبك الكثر أو يخسرك كل شيئ، و في أخر الأمر ما دامت صفقتك مفتوحة فأنت تملك كل شئ و لا تملك شيئ.

سنشرح كل التفاصيل الأخرى عن المنصة، و التداول المتقدم و العقود الأجلة والمارجن تريدينج و تداول الفروقات عبر منصة OKEx، في الجزء الثاني من هذا المقال في الأيام المقبلة.