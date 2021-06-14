منتجات الاستثمار في إيثريوم تشهد أكبر تدفقات أسبوعية مسجلة - كوين شيرز

تام شمس - الاثنين 14 يونيو 2021 10:39 مساءً - واصل مديرو الاستثمار المؤسسي بيع العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) الأسبوع الماضي، على الرغم من أن حجم التدفقات الخارجة قد انخفض بشكل كبير عن الأسابيع السابقة، مما يقدم إشارات مبكرة على أن أسوأ عمليات البيع في السوق قد هدأت.

أظهر تقرير تدفقات الأموال الأسبوعية لكوين شيرز انخفاضًا بقيمة ٢١,٤ مليون دولار على مدار الأيام السبعة السابقة، مقارنةً بتدفق خارجي بقيمة ٩٤ مليون دولار في الأسبوع السابق. سجلت منتجات إيثريوم أكبر انخفاض أسبوعي لها عند ١٢,٧ مليون دولار. تفوقت الأموال المخصصة لإيثريوم على بيتكوين في الأشهر الأخيرة، مما يعكس الطلب المتراكم على ثاني أكبر عملة مشفرة.

وإجمالًا، كان المستثمرون المؤسسيون بائعين صافين للأصول الرقمية في أربعة من الأسابيع الخمسة الماضية. شهدت الفترة المنتهية في ٢٤ مايو أكبر تدفق أسبوعي للخارج بلغ ٩٧ مليون دولار، وفقًا لبيانات كوين شيرز.

ويقول التقرير: "بينما ضعفت المعنويات خلال الشهر الماضي، يظل المستثمرون عمومًا ملتزمين بالنظر إلى حجم التدفقات الوافدة التي شوهدت هذا العام"، في إشارة إلى حقيقة أن صناديق الاستثمار المشفرة جمعت ٥,٨ مليارات دولار هذا العام وحده. هذا في حدود ١٣٪ من ٦,٧ مليار دولار من التدفقات المسجلة في عام ٢٠٢٠ بأكمله.