مايكروستراتيجي يمكن أن تحتفظ بأكثر من ٤ مليارات دولار من بيتكوين بعد أحدث عرض خاص وعملية شراء للعملة المشفرة

تام شمس - الاثنين 14 يونيو 2021 08:55 مساءً - أكملت شركة استخبارات الأعمال "مايكروستراتيجي" عرض ٥٠٠ مليون دولار من الأوراق النقدية المضمونة، وقالت إنها تخطط لاستخدام العائدات لشراء بيتكوين.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت مايكروستراتيجي إنها باعت ما قيمته ٥٠٠ مليون دولار من السندات المضمونة الكبرى في عرض خاص للمشترين داخل وخارج الولايات المتحدة. وبعد خصم النفقات وخصومات المشتري الأولية والعمولات، قالت الشركة إن صافي العائدات بلغ حوالي ٤٨٨ مليون دولار، وهي أموال تنوي استخدامها لشراء بيتكوين (BTC).

منذ الإعلان عن أول عملية شراء بقيمة ٢٥٠ مليون دولار من بيتكوين في أغسطس ٢٠٢٠، قامت مايكروستراتيجي بالعديد من عمليات شراء بيتكوين الرئيسية. وفي وقت كتابة المقالة، تمتلك شركة ماكروستراتيجي التابعة للشركة، حاليًا ٩٢٠٧٩ بيتكوين - ما يقرب من ٣,٨ مليارات دولار.

إذا ظل سعر أصل العملة المشفرة بالقرب من سعره الحالي البالغ ٤٠٩٣٦ دولارًا، فقد تتمكن الشركة من شراء ما يقرب من ١١٩١٣ بيتكوين. وهذا يعني أن إجمالي مقتنياتها من بيتكوين ستكون أكثر من ٤,٢ مليارات دولار.

أعلنت مايكروستراتيجي عن الطرح الخاص في ٧ يونيو، قائلة في البداية إنها تعتزم "جمع ٤٠٠ مليون دولار من إجمالي المبلغ الأساسي من السندات المضمونة في العرض الخاص"، قائلة لاحقًا إنها ستزيد العرض إلى ٥٠٠ مليون دولار. وبحسب ما ورد شهدت الشركة طلبات بقيمة تزيد عن ١,٦ مليار دولار للعرض - أربعة أضعاف المبلغ الأولي.