جنوب إفريقيا تخطط لمراجعة موقف السياسة الوطنية بشأن العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 14 يونيو 2021 02:55 مساءً - يضع المنظمون الماليون في جنوب إفريقيا الأساس للتنظيم "المرحلي والمنظم" للعملات المشفرة. وتمثل هذه الخطوة انعكاسًا لنهج عدم التدخل إلى حدٍ كبير، والذي تم اتخاذه على مدار السنوات السبع الماضية وكان مدفوعًا بمستويات عالية بشكل متزايد من الاهتمام بالعملات المشفرة في البلاد.

في وثيقة بشأن الموقف نُشرت بتاريخ ١١ يونيو، وضعت مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالتكنولوجيا المالية، أو IFWG، تحت رعاية مجموعة العمل التنظيمية لأصول العملات المشفرة، خارطة طريق لتقديم إطار عمل تنظيمي يركز على مقدمي خدمات الأصول المشفرة، أو CASPs.

كانت السياسة الوطنية الأولية لجنوب إفريقيا تجاه العملات المشفرة حتى الآن سياسة الحذر ولكن أيضًا عدم التدخل. ففي عام ٢٠١٤، أصدرت وزارة الخزانة الوطنية بيانًا عامًا مخصصًا لهذه القضية، جنبًا إلى جنب مع بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا والهيئة التنظيمية المالية في البلاد ووكالات الاستخبارات المالية والضرائب. وقد كانت نبرته تحذيرية ولكنها غير متداخلة، محذرةً الجمهور من أنه يمكنهم تداول العملات المشفرة على مسؤوليتهم الخاصة ولن يتم منحهم أي حماية قانونية أو ملاذ في حالة الصعوبات.

لاحظ المعلقون أن العديد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع سوق العملات المشفرة في جنوب إفريقيا إلى ما يزيد عن ٢ مليار راند (١٤٧ مليون دولار) من القيمة المتداولة اليومية في وقتٍ سابق من هذا العام، جعلت هذه السياسة السابقة غير قابلة للاستمرار.

تؤكد الورقة الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالتكنولوجيا المالية أنه على الرغم من وضع إطار تنظيمي منظم للتشغيل التدريجي، تظل الأصول المشفرة "محفوفة بالمخاطر ومتقلبة بطبيعتها" وتظل الخسائر المالية المحتملة التي تتكبدها أنشطة تداول العملات الرقمية مرتفعة.

ستة مبادئ شاملة ستوجه النهج المتطور للبلد. يستلزم ذلك اتخاذ "منظور قائم على الأنشطة" يضمن أن مبدأ "نفس النشاط يعني نفس المخاطر" يوجه قرارات المنظمين؛ مع تنفيذ التدابير المتناسبة مع المخاطر؛ واتباع نهج تعاوني لتنظيم الأصول المشفرة؛ ومواكبة أفضل الممارسات الدولية وتشجيع المعرفة المالية الرقمية بين المستهلكين.

كما تطرح الورقة ٢٥ توصية حول كيفية تنظيم العملات المشفرة فيما يتعلق بثلاثة مجالات اهتمام رئيسية: مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والقوانين المالية العابرة للحدود وتطبيق قوانين القطاع المالي. يشير هذا الأخير إلى أن سلطة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا سيتم تكليفها بالأمر مع هدف منع انتهاكات السوق، مثل الاحتيال وسوء سلوك السوق واتخاذ إجراءات ضد الجناة المعنيين في الصناعة.

إلى جانب الورقة المنشورة، أصدرت مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالتكنولوجيا المالية بيانًا صحفيًا يوضح استراتيجيتها، مما أعطى مساحة لمخاوفها بشأن طبيعة فئة الأصول والنظام البيئي المحيط. حيث أشارت مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالتكنولوجيا المالية إلى اللامركزية باعتبارها جانبًا سلبيًا وليس زائدًا، مما يترك المستهلكين والمتداولين دون اللجوء إلى سلطة أو كيان مركزي يمكنه حل أخطاء المستخدمين، على سبيل المثال استخدام عنوان محفظة عملات مشفرة خاطئ.

لا تزال مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالتكنولوجيا المالية قلقة أيضًا بشأن الطبيعة المتلاعبة للكثير من مواد التسويق بالعملات المشفرة، وتقلب أسعار الأصول وأنشطة الاحتيال، مثل المخططات الاحتيالية. وفي الواقع، تضمن أكبر مخطط بونزي في البلاد هذا العام شركة تستهدف متداولي بيتكوين (BTC)، والتي جمعت ٢٣٠٠٠ بيتكوين في حيازات المستثمرين من ٢٦٠٠٠ عضو في جميع أنحاء العالم.