كوين بيز تتطلع إلى إنشاء مكتب في نيويورك

تام شمس - الاثنين 14 يونيو 2021 12:49 مساءً - يقال إن أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، كوين بيز، ستنشئ أول مكتب لها في نيويورك. إذ يُزعم أن بورصة العملات المشفرة المدرجة في بورصة ناسداك قد استأجرت من الباطن ٣٠ ألف قدم مربع من شركة بوينت ٧٢ للاستثمار التابعة لستيفن كوهين علىالعنوان ٥٥ هدسون ياردز التابعة للشركات ذات الصلة في نيويورك، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست يوم الأحد.

ونقلًا عن مصادر من شركة عقارية، يشير التقرير إلى أن مكتب كوين بيز القادم في نيويورك يشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي ٣٣٩٠٠٠ قدم مربع في بوينت ٧٢ في البرج. يشير التقرير أيضًا إلى أن منطقة هدسون ياردز معروفة في الغالب بالمستأجرين من الشركات ووسائل الإعلام والقانون ولكن ليس بشركات التكنولوجيا.

وبحسب ما ورد قال أحد مراقبي السوق: "إنها علامة تجارية جديدة للمستخدم ليس فقط لهدسون ياردز ولكن أيضًا لمنطقة أقصى ويست سايد بأكملها".

أصبحت كوين بيز، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، أكثر نقاشًا هذا العام بعد طرحها للاكتتاب العام في ناسداك في أبريل. وتشتهر الشركة بموقفها غير الرئيسي الذي أعلن عنه رسميًا الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك براين أرمسترونغ في فبراير ٢٠٢١. في الشهر الماضي، كانت كوين بيز تخطط لإغلاق مكتبها في سان فرانسيسكو في عام ٢٠٢٢ كجزء من التزام الشركة بأن تتبع مبدأ "العمل عن بُعد بشكل أساسي."

شدد أرمسترونغ على أن إغلاق مقر كوين بيز في مدينة غلدن غيت سيكون خطوة مهمة في ضمان عدم تحول أي مكتب إلى مقر غير رسمي. وقال: "بدلًا من ذلك، سوف نوفر شبكة من المكاتب الأصغر لموظفينا للعمل من خلالها إذا اختاروا ذلك".