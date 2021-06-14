وزير مالية هولندا: لا بد من تنظيم العملات المشفرة بدلًا من حظرها

تام شمس - الاثنين 14 يونيو 2021 12:49 مساءً - قال وزير المالية الهولندي إن حظر العملات المشفرة ليس هو الحل الصحيح لهولندا، وذلك بعد أن دعا مسؤول محلي إلى فرض حظر كامل على العملات الرقمية.

وقد صرح وزير المالية الهولندي "ووبكي هويكسترا" أنه يجب على هولندا تنظيم سوق العملات المشفرة بدلًا من منع مواطنيها من استخدام العملات المشفرة بالكامل، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية NU.nl يوم الجمعة.

ولا يزال المسؤول يعترف ببعض المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة، ويقال إنه يتفهم المخاوف التي أثارها مدير المكتب الهولندي للتحليل الاقتصادي، بيتر هاسيكامب. كما شدد الوزير على أنه من الضروري ضمان القواعد المناسبة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية من أجل التخفيف من المخاطر المتعلقة بقضايا مثل غسيل الأموال.

حيث قال هويكسترا: "ملاحظتي الآن هي أن الإشراف أكثر فعالية من الحظر الشامل في هولندا"، مشيرًا إلى أنه من المهم الإشراف على سوق العملات الرقمية على المستوى الأوروبي.

ذكر هويكسترا أيضًا أنه أصدر بالفعل تحذيرًا بشأن المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة في عام ٢٠١٧، مشددًا على أن مستثمري العملات المشفرة يجب أن يدركوا أن رهاناتهم على العملات المشفرة "على نفقتهم ومخاطرهم بالكامل".

حيث صرح هويكسترا في نوفمبر ٢٠١٧، قبل أسابيع قليلة من وصول بيتكوين (BTC) إلى ٢٠٠٠٠ دولار لأول مرة في التاريخ في ديسمبر: "تسير الأمور على نحوٍ جيد الآن، لكننا شهدنا أيضًا انخفاضات هائلة وارتفاعات كبيرة على طول الطريق".