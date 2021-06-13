إيلون ماسك يحدد متى ستبدأ تسلا في قبول مدفوعات بيتكوين

تام شمس - الأحد 13 يونيو 2021 11:55 مساءً - يقول إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن شركته للسيارات الكهربائية ستبدأ في قبول مدفوعات بيتكوين (BTC) بمجرد التأكد من أن المعدنين يستخدمون الطاقة النظيفة، مما يوفر بصيص أمل في أن الشكوك المحيطة بالأصول الرقمية قد تهدأ قريبًا.

حيث رد ماسك على تغريدة كوينتيليغراف حول الاتهامات الأخيرة من ماغدا ويرزيكا، الرئيس التنفيذي لشركة سينيا، التي دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للتحقيق مع الملياردير بزعم التلاعب بسعر بيتكوين.

ووفقًا لويرزيكا، قام ماسك بضخ سعر بيتكوين عن قصد فقط لبيع "جزء كبير من ممتلكاته عند الذروة".

وقال ماسك في رد يوم الأحد "هذا غير دقيق". "باعت تسلا حوالي ١٠٪ فقط من الحيازات لتأكيد إمكانية تصفية بيتكوين بسهولة دون تحريك السوق."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، أقر ماسك في أبريل أن تسلا باعت جزءًا من مقتنياتها من بيتكوين لإثبات سيولتها كبديل للنقد. وقبل شهر واحد فقط، أكد الملياردير أن تسلا أضافت ما قيمته ١,٥ مليار دولار من بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية وستبدأ في قبول الأصل الافتراضي كدفعة لمركباتها.ومع ذلك، فإن تبني تسلا لبيتكوين كمدفوعات لم يدم طويلًا بعد أن أشار ماسك إلى مخاوف بشأن استخدام الطاقة للعملة المشفرة. في ١٢ مايو، غرد ماسك بأن شركته لن تقبل مدفوعات بيتكوين بعد الآن بسبب "الاستخدام السريع المتزايد للوقود الأحفوري للشبكة ..."

تزامنت تغريدة ماسك مع عدد كبير من العناوين السلبية حول استخدام بيتكوين للطاقة ونية الصين لحظر تعدين بيتكوين وتزايد ارتفاع العملة المشفرة الذي كان يظهر علامات الضعف. ساعدت الدورة الإخبارية في إطلاق واحدة من أكثر حلقات بيتكوين إيلامًا، وسجلت انخفاضًا بنسبة ٥٤٪ بين منتصف أبريل ومنتصف مايو.

يوم الأحد، وضع ماسك الأساس لوقت قبول تسلا لمدفوعات بيتكوين مرة أخرى:

"عندما يكون هناك تأكيد للاستخدام المعقول (حوالي ٥٠٪) للطاقة النظيفة من قبل المعدنين مع اتجاه مستقبلي إيجابي، ستستأنف تسلا السماح بمعاملات بيتكوين."

حسبما أفاد كوينتيليغراف، تمت دعوة ماسك مؤخرًا إلى اجتماع للقائمين بتعدين بيتكوين من قبل الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور. انبثق مجلس تعدين بيتكوين، وهي هيئة طوعية ذاتية التنظيم، من الاجتماع مع تفويض لاستخدام المزيد من الطاقة المتجددة وتعزيز المزيد من الشفافية في عملية التعدين.

على الرغم من كل الانتقادات حول تعدين بيتكوين، تشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من المعدنين يستخدمون بالفعل موارد طاقة بديلة.